Tunisie: Dora Dalila Cheffi, artiste peintre et visuelle, à La Presse - "Je me suis réconciliée avec mes deux identités"

"Prestige" est ta toute première exposition d'envergure maintenue au B7L9 à Bhar Lazreg. Une exposition qui te tient particulièrement à cœur...

J'ai fait deux solo-shows auparavant, mais c'était des projets indépendants, minimes. Une autre exposition collective à Paris, sous la pandémie. Je suis également passée par la galerie Selma-Feriani, une galerie danoise, et même Gabès Cinéma Fen, dans sa 4e édition récemment, dans la section K.OFF. Je suis impatiente d'entamer cette exposition, ce travail.

Je suis curieuse de montrer mon travail en Tunisie, mais également de le présenter en Finlande. Après l'université, je suis rentrée en Tunisie. Je me demandais comment être visible en Finlande, en étant ici. Mes deux identités devaient être visibles dans mon travail. C'est important pour moi. Je suis curieuse de voir la réception de mon travail en Finlande éventuellement.

"Prestige" est une exposition ancrée essentiellement vers la thématique du mariage. D'où viennent cette fascination et cet intérêt ?

Quand j'étais plus jeune, je venais chaque été à Sfax chez la famille de mon père et à chaque fois, j'assistais à un mariage. En Finlande, c'est un tout autre rythme de vie. J'étais fascinée par l'ambiance, l'atmosphère, les us et coutumes. L'aspect carnavalesque et kitch m'impressionnait. Les mariages et celles et ceux qui prennent part à cette fête sont mis sur leur trente et un à leur manière. Ils se ressemblent, sont habillés presque de la même manière, ont presque la même attitude. Leur frénésie identique m'attirait. Esthétiquement et à mes yeux, c'était attrayant.

Mais votre rapport au mariage tunisien n'est pas juste esthétique...

Evidemment. Il y a certes l'aspect esthétique, mais aussi le social. Il y a des degrés. Personnellement, j'ai commencé à découvrir cet univers quand je suis arrivée ici. A chaque fois, ce sont des questions qui se posaient, des tableaux qui s'ancraient dans ma tête. Des mots qui me sont lancés : "Quand est-ce que tu vas te marier ?" Et tout le jargon et les souhaits qui vont avec le mariage typique tunisien, son déroulement. J'ai donc décidé d'offrir à mes proches un mariage : cette exposition, ce vernissage.

L'exposition "Prestige" est vécue comme une immersion, un éventail de rencontres, illustrés avec de la céramique, de la sculpture, de la peinture et de l'art visuel...

Je prévois aussi une performance avec "Rafram". On m'a donné carte blanche au B7L9. Les tableaux qu'on voit dans l'exposition sont le fruit de repérages, de moments, de souvenirs, d'une longue période d'observation, de réflexion, avec un clin d'œil à la culture juive et qui rappelle "Rafram". Rafram est un artiste. Il performe et il est passionné de cuisine. Il est chef culinaire spécialiste et, depuis son retour en Tunisie, il se focalise sur cette spécialité. Je l'ai approché : il m'a parlé des traditions juives en Tunisie et je l'ai fait participer à ce travail en quelque sorte. Venez découvrir la performance. Je ne vous en dirais pas plus.

Le clin d'œil à la mixité des cultures est-il prémédité ?

Je suis mixte. J'ai deux cultures : la tunisienne et la finlandaise. Quand j'ai pris conscience des traditions en Tunisie et des habitudes typiques dans notre pays, je me suis rendu compte que les gens ne faisaient que s'imiter. Il ne s'agit pas d'esprit religieux forcément. L'habit traditionnel ici n'est pas forcément islamique, à titre d'exemple. C'est le résultat de plusieurs millénaires de mixités culturelles venues du monde entier et qui ont nourri notre pays. La Tunisie était un carrefour civilisationnel et nous l'avons hérité au fil des siècles dans nos traditions. Ma mixité deviendra normale après des années et des siècles. Je me suis réconciliée avec mes deux identités. Mon mariage, c'est mon exposition.

Les œuvres-vidéo interpellent

La première est faite sur le toit de la station d'art avec Amenallah Atrous. Tout est personnel et émane de mon entourage, de mes proches. Tout ce qu'on voit dans "Prestige", y compris le culinaire, le show, la danse qui mixe féminité et masculinité, est tiré de mon vécu. J'évoque ma perspective. Ma perception des choses. La joie que je vois, l'ambiance. Le traditionnel, le conservatisme, le mariage libre : Tout m'inspire. J'avais des idées reçues avant de plonger autant dans ce savoir relatif au mariage tunisien. C'est un univers présenté ici avec une touche de sarcasme et de sérieux ! Vous êtes invités à mon mariage qui s'étend jusqu'au 17 juillet 2022 au B7L9.