Algérie: JM-Oran-2022 - Les médias algériens en force pour une couverture "globale de qualité"

Alger — Les organes de presse algériens, notamment chaînes de télévision et radio, ont mobilisé leurs personnels à l'occasion des Jeux méditerranéens-2022 d'Oran (25 juin-6 juillet) en dépêchant dans la capitale de l'Ouest algérien, un nombre considérable de journalistes et techniciens, pour assurer la meilleure couverture possible de l'événement.

Les médias "lourds" se sont déplacés en force à Oran, répartissant leurs équipes à travers les sites de déroulement des compétitions, afin de transmettre les moindres détails du rendez-vous méditerranéen d'Oran.

D'autres reporters spécialisés dans les domaines culturels, artistiques et touristiques, ont été mobilisés pour cet événement, outre la diffusion d'émissions quasi quotidiennes et l'animation au niveau des plateaux au niveau du siège central d'Alger et de la station régionale d'Oran.

La chaîne "Ennahar-TV" par exemple, a consacré une émission quotidienne intitulée "En direct d'Oran" animée par des invités et consultants. Elle prévoit d'envoyer sur place, cinq équipes pour assurer les envois en direct, en sus d'une équipe chargée du site électronique, spécial JM-2022, et la diffusion des infos sur les réseaux sociaux.

"En tant que journalistes, nous voulons contribuer à la réussite de cet évènement, en donnant la meilleure image possible de l'Algérie, et sa capacité à organiser de grandes manifestations sportives, tout en permettant au public de prendre connaissance de tout ce qui concerne ces "JM", a indiqué à l'APS, le responsable de la rubrique sportive, Yacine Aslouni.

De son côté, la chaine "Echourouk TV" a mobilisé une vingtaine de journalistes et techniciens pour assurer la transmission en direct et en continu, des compétitions sportives, avec des plateaux en fin de journée à partir d'Oran.

Le responsable de la rubrique sportive, Djamel Oumeddour a souligné à l'APS que la chaine envisage d'organiser une émission matinale sous le titre "le matin des jeux", ainsi que quatre bulletins sportifs quotidiens à partir d'Oran, outre une émission à 21 heures, laquelle sera clôturée par "la moisson des Jeux" à 23h00.

La chaine "Hayat TV" ne sera pas en reste. Elle compte dépêcher quatre équipes de journalistes, tout en organisant au niveau d'El-Bahia" des émissions consacrées à cet évènement.

Le responsable de la rubrique, Nazim Kadi explique que les journalistes seront répartis en deux groupes. Le premier s'occupera du volet sportif, alors que le second sera chargé du volet culturel. D'autres reporters seront chargés des sites électroniques, et des émissions quotidiennes sur les plateaux à partir d'Oran et d'Alger, ainsi que des bulletins sportifs et interventions en direct à partir des différents sites de compétitions".

La Chaîne "El-Bilad" sera également de la partie en diffusant chaque soir l'émission "El-Bilad Sport" à partir d'Alger et d'Oran, avec des journalistes dépêchés sur place pour animer des émissions sur les JM.

Selon le responsable de la rubrique, Jalal Yaiche,"une douzaine d'éléments entre reporters et photographes seront sur place à Oran, tout en consacrant entre six à sept heures à l'évènement, en sus des bulletins sportifs réservés aux joutes.

Les radios branchées aux "fréquences méditerranéennes"

Fidèles à la couverture des grandes manifestations sportives, les chaînes radio seront au rendez-vous des jeux méditerranéens-2022 d'Oran.

La Chaîne 1 de la Radio nationale (arabophone), envisage de consacrer une couverture globale de toutes les compétitions avec l'envoi de plus de 30 personnes entre journalistes, réalisateurs et producteurs, appuyés par les journalistes des stations régionales. Le nombre global des personnes couvrant les JM, pourrait atteindre une cinquantaine.

Le responsable de la rubrique, Abdelghani Laib a indiqué "avoir prévu pour cet évènement des espaces d'information durant les jeux, dont une séance quotidienne en direct d'une durée de cinq heures, tout en misant beaucoup sur le studio central d'Oran".

La Chaine 2 (en tamazight), compte également consacrer une large couverture à ces JM-2022, en mobilisant 25 personnes (15 chargées du volet sportif, 5 pour le volet culturel et 5 réalisateurs) outre six consultants sportifs.

Le chef de la rubrique "sport" Mohamed Ait-Gharbi, a indiqué que cinq rendez-vous quotidiens entre 7h00 du matin à 23h00 seront consacrés à cette manifestation dont "Bonjour d'Oran", le "journal méditerranéen" et en "direct d'Oran", et qui sera conclu par "un résumé global quotidien des compétitions".

Enfin la Chaîne 3 (en langue française) déplacera une vingtaine de journalistes de la rubrique sportive, appuyés par les correspondants régionaux. Au programme, figurent des rendez-vous quotidiens consacrés à l'évènement, répartis entre le direct et les analyses, ainsi qu'une émission en soirée, réservée au bilan de la journée.

Selon le responsable de la rubrique, Maamar Djebbour, "toutes les rencontres des sports collectifs seront retransmises en direct, ainsi que les finales des sports individuels. Outre les journalistes, de nombreux consultants de différentes disciplines seront présents. Six émissions par jour, seront consacrées aux JM, dont celles intitulées "A votre service" et "WAH-WAH".