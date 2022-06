Tunisie: Riadh Daghfous - Le rebond du coronavirus est dû au faible recours aux doses de rappels

Après avoir été aux alentours de 7 % au début de ce mois, le taux de positivité des tests du coronavirus s'est élevé à 21,75 % au cours de la semaine dernière.

Selon Riadh Daghfous, directeur général du centre national de pharmacovigilance et membre du comité national de lutte contre le coronavirus, ce rebond est dû essentiellement à la baisse de l'efficacité des vaccins après plus de quatre mois de leur injection ainsi qu'au faible recours aux rappels (3e et 4e dose de renforcement de l'immunité).

Dans une déclaration à l'agence TAP, Daghfous a signalé que le comité scientifique, réuni mardi, a souligné l'importance de la 3e et 4e dose pour le renforcement de l'immunité à l'échelle nationale.

Dans ce contexte, il a fait savoir que les citoyens se limitent généralement aux deux premières doses et négligent les doses de renforcement de l'immunité.

Il a, en outre, indiqué qu'une éventuelle propagation des sous-variants d'omicron BA.4 et BA.5, détectés récemment en Europe et connus par leur forte propagation comparativement aux sous-variants BA.1 et BA.2, n'aurait pas d'importantes répercussions sur la situation sanitaire actuelle en Tunisie.

Daghfous a précisé qu'actuellement la situation sanitaire est sous contrôle même s'il y a quelques clusters identifiés et maitrisés comme c'est le cas dans le gouvernorat de Béja.

À noter que pendant la semaine du 13 au 19 juin 2022, 14 décès supplémentaires ont été signalés et 54 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées.

En revanche, 57 748 personnes ont reçu la 4e dose et 1 214 343 ont reçu la 3e dose contre 6 376 006 personnes ayant reçu deux doses ou ayant déjà contracté le virus et ont eu une seule dose.