Sénégal: Premier League - Officiel, Liverpool annonce le départ de Sadio Mané

Liverpool est le premier des deux clubs à officialiser la signature de Sadio Mané au Bayern Munich. Une vidéo en hommage à l'attaquant est aussi publiée.

Le club anglais a révélé l'information sur son site web officiel ce mercredi matin, remerciant la star sénégalaise. " Sadio Mané a terminé aujourd'hui un transfert permanent au Bayern Munich. L'attaquant sénégalais se dirige vers l'équipe de Bundesliga après six brillantes saisons avec Liverpool. Il quitte Anfield avec les meilleurs vœux de tous et l'ensemble complet des médailles du vainqueur de la Premier League, de la Ligue des Champions, de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, de la Super Coupe de l'UEFA, de la Emirates FA Cup et de la Carabao Cup. ", a écrit liverpoolfc.com.

" De ses 269 apparitions pour le club, Mané a inscrit 120 buts, 38 passes décisives et d'innombrables sourires et souvenirs. Mane était omniprésent lors du parcours triomphal de la Ligue des champions et avait réalisé sa meilleure campagne en Premier League avec 22 buts pour remporter le Soulier d'or, aux côtés de Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang. ", poursuit le site web de Liverpool.

" Le joueur africain de l'année 2019 de la CAF a aidé l'équipe de Klopp à entrer dans l'histoire en mettant fin à 30 ans d'attente pour remporter le titre de Premier League. Mané a inscrit 22 buts et 12 passes décisives dans toutes les compétitions tout au long de 2019-20, lorsque Liverpool est devenu vainqueur de la ligue, de la Coupe du monde des clubs de la FIFA et de la Super Coupe de l'UEFA. ", a conclu le site web des Reds.