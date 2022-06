Afrique Centrale: Sud-Kivu - Le gouvernement autorise la circulation nocturne des bateaux transportant des marchandises sur le lac Kivu

Le gouvernement provincial du Sud-Kivu apporte un assouplissement de la mesure de suspension de la navigation de nuit.

Dans un message à la population diffusé mardi 21 juin, le ministre provincial des transports et tourisme, Matthieu Alimasi Malumbi affirme que le trafic de passagers reste interdit pendant les heures de la nuit, du moins, les bateaux transportant des marchandises sont maintenant autorisés à circuler.

" Il est formellement interdit de naviguer ou de voyager pendant la nuit. Mais seulement, Bukavu dépend de Goma et Goma dépend de Bukavu. C'est dans ce cadre commercial pour les marchandises que nous ne devons pas préjudicier le commerce, c'est ainsi que, on a essayé d'alleger la mesure, seules les marchandises peuvent voyager la nuit, et l'heure de quitter le port c'est à 17 heures, les bateaux qui ont des marchandises quittent le port à 17heures et l'heure d'accoster c'est le lendemain à 7heures du matin. Donc c'est uniquement pour les marchandises et naturellement les marchandises doivent être accompagnées par leurs propriétaires", a-t-il indiqué.

Il a par ailleurs affirmé que "chaque bateau qui transporte les marchandises ne doit pas dépasser plus de 20 personnes" :

"On a voulu protéger la vie de nos paisibles citoyens c'est juste dans le cadre sécuritaire. On a dit que, on ne peut faire voyager les gens pendant la nuit, la nuit c'est la nuit, il fait sombre, raison pour laquelle on a dit non non, le trafic des personnes reste interdit pendant la nuit, et c'est jusqu'à nouvel et on va évaluer."