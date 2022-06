Congo-Kinshasa: " Ces rebelles neutralisés en 2013 reviennent en force parce que parrainés par des Etats voisins ", dénonce Nosiviwe Mapisa

La présidente de l'Assemblée nationale sudafricaine, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, affirme que les M23, ces rebelles neutralisés en 2013, reviennent en force parce que parrainés par des Etats voisins. Elle l'a affirmé au cours d'un colloque en visioconférence lancée mardi 21 juin, auquel ont pris part tous les présidents des Assemblées nationales de l'Afrique australe.

" Le chefs d'Etat et de gouvernement avaient estimé qu'il y avait besoin de faire intervenir une équipe plus solide pour repousser les rebelles du M23. Cette force était composée de la RSA, du Malawi et de la Tanzanie. Basée dans l'Est de la RDC, avec comme mission de neutraliser le M23. Ces rebelles neutralisés en 2013 reviennent en force parce que parrainés par des Etats voisins ", a affirmé Nosiviwe Mapisa-Nqakula.

" Le Conseil de sécurité doit tout faire pour que la RDC puisse avoir l'appui qu'il faut afin que ce conflit puisse prendre fin. Car, maintenant que le président de l'Assemblée nationale de la RDC a retracé clairement la situation, nous sommes bien informés et vos décisions seront relayées ", a-t-elle ajouté.

Elle estime qu'il est temps de réactiver la brigade d'intervention créée en 2013 :

" Ministre de la Défense de la RSA pendant neuf ans, je connais ce qui se passe et j'ai l'expérience de ce qui se passe dans la partie orientale de la RDC. A l'issue de ce colloque, une décision doit être prise et communiquée par le secrétaire général aux chefs d'Etat et de gouvernement. La brigade RSA-Malawi-Tanzanie doit passer la main à d'autres forces pour que tous les Etats participer à stabiliser la RDC. "

Parmi les pays membres du Conseil de sécurité, il y en a qui ne veulent pas s'impliquer pour trouver des solutions définitives à ce problème, profitant des ressources minières de l'Est de la RDC, a aussi dénoncé Mosiviwe Mapisa.

Des agressions répétées du Rwanda

Le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Christophe Mboso, a mené un plaidoyer contre l'occupation d'une partie du territoire congolais par le Rwanda sous le label du M23.

Il a demandé à ses pairs de la SADC de mener un plaidoyer auprès de leurs chefs d'Etat et de gouvernement respectifs en vue d'obtenir la condamnation sans équivoque de l'agression de la RDC par le Rwanda.

" Depuis plus de deux décennies, mon pays fait face à des agressions répétées du Rwanda. Et cela, au mépris de la politique de bon voisinage et de rapprochement menée par Kinshasa, depuis l'avènement de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'Etat. L'agression actuelle de la RDC par le Rwanda sous le label du M23 est couronnée par l'occupation illégale de Bunagana avec la complicité et l'implication de l'Ouganda ", dénonce Christophe Mboso.