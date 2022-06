Tunisie: "World Power-to-X Summit" - Conclusion à Marrakech de partenariats se rapportant à l'hydrogène vert

Marrakech — Plusieurs conventions de partenariat se rapportant au domaine de l'hydrogène vert ont été signées, mercredi à Marrakech, en marge de la deuxième édition du "World Power-to-X Summit" dont, les travaux se poursuivront jusqu'au 24 juin courant dans la cité ocre rapporte l'agence de presse MAP.

Ces conventions de partenariat visent la promotion de la recherche et l'innovation autour de l'hydrogène vert et à saisir les opportunités offertes par cette filière économique et industrielle afin de consolider la transition énergétique du Maroc.

La première convention conclue entre le Cluster Green H2, le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), vise à favoriser la coopération bilatérale et la réalisation de partenariat entre les milieux d'affaires de France et du Maroc dans le domaine de l'hydrogène et de ses dérivés.

La deuxième convention, signée entre l'Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) et le Centre d'Hydrogène du Sultanat d'Oman, a pour objectif d'initier une collaboration de recherches appliquées et de formation sur la chaîne de valeur de l'hydrogène.

La troisième convention, paraphée entre le Green Energy Park (GEP), la Société Marocaine de Stockage (SOMAS), l'Université Ibn Tofail (UIT) et l'Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), se rapporte à un accord de collaboration dans le cadre du projet de recherche MELHY "Etude de faisabilité de stockage de l'hydrogène dans les cavités salines".

Quant à la quatrième convention de partenariat, elle a été conclue entre l'IRESEN et l'Agence Nationale des Ports (ANP) avec pour objectif l'accompagnement et l'assistance technique dans le domaine de l'hydrogène vert et de ses dérivés.

La cinquième convention conclue entre l'IRESEN et le Centre Régional d'Investissement (CRI) de Guelmim Oued-Noun, concerne l'hydrogène vert et ses dérivés, alors que la sixième convention signée entre l'IRESEN et "HALDOR TOPSOE", firme d'ingénierie spécialisée dans les catalyseurs, vise la mise en place d'une coopération dans le domaine de la recherche appliquée et de l'innovation dans la filière Power to X.

Organisée par l'IRESEN, la deuxième édition du Sommet "World Power-to-X Summit" (PTX22) a pour objectif de discuter des stratégies innovantes dans le domaine de l'hydrogène vert et de sceller des partenariats pour une nouvelle ère énergétique propre.

Le "World Power-to-X Summit" se profile comme une plateforme de discussion autour de la nouvelle ère d'énergie propre basée sur l'hydrogène vert, avec l'unique souci d'agréger les efforts et d'apporter des réponses concrètes aux différents défis liés au développement des nouvelles énergies dans le Royaume.