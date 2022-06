Sénégal: Mankeur Ndiaye victime de menaces de sévices physiques après son soutien à Aminata Tall

Décidément, il n'est plus possible d'exprimer librement sa position sur la situation politique du pays. Et ce n'est pas l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui dira le contraire.

Suite à son soutien exprimé à l'endroit de l'ancienne présidente du Conseil économique, Social et environnemental (CESE), Aminata Tall qui s'en est prise à la décision du Conseil constitutionnel invalidant une partie des listes de Yewwi Askan Wi et de Benno Bokk Yakaar, Mankeur Ndiaye fait l'object de menaces.

" Depuis hier j'enregistre des injures et des menaces de sévices physiques et de mort. Je prends à témoin l'opinion nationale et internationale. Je n'ai offensé personne. Je n'ai dit du mal de personne. Je continuer de plaider pour le dialogue politique et des élections inclusives ", a twitté l'actuel consultant international.