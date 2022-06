Mali: Développement de l'agriculture - 225 tracteurs remis aux paysans

Le président de la transition, chef de l'état, colonel Assimi Goita accompagné du premier ministre Choguel Kokalla Maiga, le Président du conseil national de la Transition le Col Malick DIAW, le Ministre du Développement Rural M Modibo KEITA, le président de l'APCAM et plusieurs autres personnalités, a présidé le lundi 20 juin dernier, la cérémonie de remise officielle de 225 tracteurs aux agriculteurs du Mali.

Dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail des acteurs du secteur agricole que le gouvernent a subventionné 225 tracteurs, soit, payé la moitié du prix d'achat pour favoriser la production. C'est un jour mémorable pour les productrices et producteurs agricoles qui ont reçu ces équipements subventionnés pour améliorer leur condition de production. Cela après l'évaluation sur des critères précis qu'ils ont été retenus parmi d'autres demandeurs. De renforcer la mécanisation de l'agriculture malienne et orienter progressivement les entreprises familiales vers le marché par la création du surplus agricole. C'est aussi un moyen de lutte contre la pauvreté et le chômage dans le monde rural.

Selon le ministre du Développement Rural M Modibo KEITA, les plus hautes autorités ne sont pas à leur première donation " Le présent programme qui vient après ceux des 400 tracteurs, 100 tracteurs et 300 tracteurs, concerne 225 tracteurs et accessoires dont le prix est subventionné à 50%".

Ces exploitants agricoles reçoivent ces matériels au moment où la campagne agricole 2022 est déjà à leurs portes. D'où la satisfaction du président de l'APCAM qui au nom des paysans a remercié vivement le Président de la Transition, Chef de l'Etat le Col Assimi GOITA pour cette action plus que citoyenne.

Ces tracteurs ainsi offerts ont été confectionnés par Mali Tracteurs, une Société d'Assemblage de Tracteurs SA, née de la coopération entre les Gouvernements du MALI et de l'INDE à travers le partenaire stratégique Angélique International Ltd. Inaugurée en 2009, l'Usine Mali Tracteurs est une société anonyme de droit malien au capital d'Un milliard de FCFA. Forte capacité de production : 08 à 12 Tracteurs par jour et par équipe. MALI TRACTEURS, au service de la mécanisation de l'agriculture. L'optique est de doter chaque agriculteur du Sahel d'outils efficients.

Les tracteurs ainsi délivrés sont composés de Charrues, pulvériseur, remorque, semoir, épandeur d'engrais, Moissonneuse, batteuse de différentes catégories.

A la fin de ces propos, le Ministre du Développement Rural, Modibo Keita, a tenu à partager un dernier message avec les producteurs par rapport à ces tracteurs subventionnés " Je voudrais vous demander d'en faire bon usage et de vous acquitter correctement et dans les délais de votre quotepart. C'est en cela que vous permettrez à d'autres producteurs de s'équiper également ", a-t-il conclu.