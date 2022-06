Mali: Assemblées annuelles d'Afreximbank - Le ministre Alousseni Sanou met en lumière les potentialités du Mali

Le ministre de l'Économie et des Finances Alousseni Sanou a pris part aux travaux de la 29ème édition des assemblées annuelles de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) qui se sont tenues dans la nouvelle capitale administrative de la République arabe de l'Égypte du 15 au 18 juin 2022.

Selon un communiqué de presse, en marge des travaux, le ministre Sanou gouverneur de l'Afreximbank, a eu plusieurs entretiens bilatéraux avec les hauts dirigeants de l'institution financière sur des sujets spécifiques à l'Etat du Mali tendant à renforcer la coopération pour un accompagnement plus efficace et plus efficient sur les plans économique, commercial et financier. Il avait à ses côtés le directeur général de la dette publique Ely Prosper Arama.

Son entretien avec le président de l'Afreximbank, le Pr. Benedict Orama a été l'occasion pour lui d'expliquer la situation économique et financière du Mali et surtout les initiatives entreprises par les autorités de la transition pour développer les potentialités que regorgent notre pays notamment sur le plan agro-pastoral (le Mali est 1er producteur de coton en Afrique et 1er cheptel dans la zone Uemoa... ) sur le plan minier, énergétique et des infrastructures. Il s'agit surtout de la diversification de l'économie, de ses sources d'approvisionnement et le renforcement de son intégration dans les circuits commerciaux mondiaux dont plus particulièrement africains.

" Le Mali est un pays dynamique sur le plan commercial et attend de tirer profil du potentiel que représente la Zlecaf au profit de l'état et du secteur privé malien. C'est ainsi que lors de sa rencontre avec Mme Kanayo Awani, la directrice générale de l'Initiative commerciale intra-africaine de l'Afriximbank , le ministre Sanou a insisté sur l'accompagnement de l'institution financière pour renforcer les initiatives du gouvernement malien ", lit-on dans le document.

Ces échanges fructueux qui ont permis aux hauts dirigeants de la banque panafricaine d'avoir lecture réelle de la situation afin de mieux leur permettre de renforcer sa coopération avec le Mali. D'ores et déjà, précise-t-on, des jalons ont été posés en vue du soutien d'Afriximbank aux projets présentés par le Ministre de l'économie et des Finances au grand bénéfice des populations maliennes.

En marge de ces réunions, le ministre a rencontré son homologue égyptien et ensuite, le vice-gouverneur de la Banque centrale d'Égypte sur des sujets d'intérêt commun.

La Banque africaine d'Import-Export (Afreximbank) est une institution financière multilatérale panafricaine dédiée au financement et à la promotion du commerce intra et extra-africain. Afreximbank déploie des structures innovantes pour fournir des solutions de financement qui facilitent la transformation de la structure du commerce africain et accélèrent l'industrialisation et le commerce intra régional, soutenant ainsi l'expansion économique en Afrique.