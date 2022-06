Maroc: Le procureur général soudanais salue l'expérience du Médiateur du Royaume en matière de traitement électronique des plaintes

Rabat — Le procureur général de la République du Soudan, Khalifa Ahmed Khalifa, a salué, mercredi à Rabat, l'expérience du Médiateur du Royaume, particulièrement en matière de traitement des plaintes et doléances par le biais de mécanismes électroniques avancés.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de ses entretiens avec le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, M. Ahmed Khalifa a affirmé que l'institution du Médiateur a accumulé une riche expérience en matière de traitement des plaintes et des doléances, ajoutant s'être informé de l'expérience des systèmes électroniques adoptés par l'Institution qui fournit des services à distance aux plaignants.

Le procureur général soudanais, en visite de travail au Maroc, a souligné que ces entretiens ont été l'occasion de s'informer sur nombre d'expériences réussies du Médiateur du Royaume, ainsi que sur les prérogatives et missions de cette Institution dans la défense des droits des citoyens à bénéficier des services garantis par la loi, et le rôle de médiation entre les plaignants et l'administration.

De son côté, M. Benalilou a fait savoir que les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération entre l'Institution du Médiateur et le Ministère Public du Soudan, compte tenu de la similitude de leurs attributions du point de vue de la défense du droit et de l'équité, ainsi que sur les relations entre l'Institution du Médiateur et le Ministère Public au Maroc.

Cette visite a également été l'occasion de réaffirmer les relations existantes entre l'Institution du Médiateur du Royaume et son homologue en République du Soudan, relevant la nécessité de tenir des réunions bilatérales pour l'échange d'expertise et d'expériences entre les deux institutions.

Le procureur général de la République du Soudan s'était entretenu, en début de semaine, avec le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki, et le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), Mohamed Abdennabaoui, des moyens de renforcer la coopération dans les domaines d'intérêt commun.

Accompagné d'une délégation de responsables du ministère public soudanais, M. Ahmed Khalifa poursuivra sa visite dans le Royaume jusqu'au 25 juin, dans la perspective de consolider la coopération entre les deux pays dans le domaine de la justice.