Algérie: Ouverture du Salon national du livre avec la participation d'une trentaine de maisons d'édition

Oran — Plus de 30 maisons d'édition du pays prennent part au Salon national du livre ouvert mercredi à la bibliothèque communale Bakhti-Benaouda d'Oran.

L'ouverture du salon coïncidant avec la 19ème édition des Jeux Méditerranéens (25 juin-9 juillet) a été marquée par une forte affluence d'un public féru de lecture, venu acquérir des ouvrages parmi les 8.000 titres de différentes langues exposés à la vente et dans diverses spécialités et pour différentes tranches d'âge.

La manifestation devant se poursuivre jusqu'au 6 juillet prochain constitue une occasion pour les maisons d'édition nationales d'exposer leurs dernières publications et faire la promotion de leurs titres avec la tenue de rencontres-débats et de séances de vente-dédicace avec les auteurs.

Parallèlement, plusieurs activités culturelles sont programmées pour la vente dédicace de 28 auteurs des wilayas dans l'Ouest du pays, un concours du récit dédié aux enfants, des ateliers de travaux manuels, de dessin, une exposition d'arts plastiques, spectacles du conteur et des conférences sur "le rôle de la société civile dans la promotion de la lecture et l'écriture" et des lectures de poèmes.

Le Salon national du livre est organisé par la Direction de la culture et des arts, en collaboration avec l'APC d'Oran et en collaboration avec l'entreprise d'organisation des foires et des salons "GOF EXPO", rappelle-t-on.