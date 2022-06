Congo-Brazzaville: Concert de musique - Le groupe Karpatt régale le public à l'IFC

A travers un concert show, le groupe de musique Jazz Manouche, rock et chansons françaises, accompagné du Chœur Crédo, Muleck et de la Compagnie Sama, a régalé les spectateurs à l'Institut français du Congo (IFC), la semaine dernière, en présence de l'ambassadeur de France au Congo, François Barateau.

Fred Rollat, Hervé Jegousse et Gaëtan Lerat ont épaté les spectateurs à travers un répertoire riche et bien fourni, avec des chansons comme "Soulève ta jupe" qui ont galvanisé la grande salle de l'IFC. Accompagnés du Chœur Crédo, Muleck et de la Compagnie Sama, les spectateurs métissés se sont régalés par des morceaux de ces groupes. Pendant plus de deux heures, le groupe Karpatt et les groupes Chœur Crédo, Muleck ainsi que la Compagnie Sama, ont mis le public en haleine.

C'est avec autant de chagrin que ce groupe a quitté le Congo pour regagner la France, précisément Bordeaux, avant de prendre d'autres directions pour des concerts, notamment dans le sud de la France où il a joué à Avignon, avant de se rendre à Leipzig, en Allemagne, pour prester à l'occasion de la fête de la musique.

Cependant, le groupe Karpatt, à travers Fred Rollat, Hervé Jegousse et Gaëtan Lerat, rêve de revenir à Brazzaville l'an prochain, pour un projet d'enregistrement d'un album en collaboration avec les musiciens qu'ils ont rencontrés, avec l'aide de l'IFC. Ils ont saisi également l'occasion pour remercier l'ambassadeur de France au Congo, François Barateau, et le directeur délégué de l'IFC, Régis Ségala.

Constitué de Fred Rollat, auteur-compositeur, guitare lead chant ; Gaëtan Lerat, guitare, chant ; et Hervé Jégousso, contrebasse, basse, chant ; le groupe Karpatt se promène et fait voyager ses chansons depuis plus d'une vingtaine d'années. En vingt ans, ila pu en faire du chemin, des salles parisiennes aux plaines du Kazakhstan en passant par le off du carnaval de Venise, des festivals Ardechois aux plages indonésiennes, du froid du chaud nord aux chaleurs de l'Amérique centrale. Vingt ans de musique, de rencontres, d'amitié et de concerts à rallonges que ces artistes, à travers leur groupe, n'ont toujours pas appris à arrêter.

C'est donc vingt ans de tournée, ou plutôt une tournée qui dure depuis vingt ans. Des tournées à l'étranger : Suisse; Allemagne; Chili; Costa Rica; Honduras; Belgique; Bielorussie; Lettonie; Slovaquie; Indonésie; Lituanie; Salvador; Panama...

Notons que le groupe Karpatt entrera au studio courant le mois de juillet, pour l'enregistrement d'un nouvel album de douze titres intitulé " En escale ".