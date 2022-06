Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Une structure citoyenne rassure la CENI de son appui à l'éducation civique

Le Centre national de coopération au développement de 11.11.11 a promis à la Commission électorale nationale indépendante (Céni), son appui à l'éducation civique au processus électoral.

Arnaud Zacharie, secrétaire général de cette structure œuvrant avec les organisations de la Société civile, notamment en matière d'éducation civique, l'a fait savoir au président de la Centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, mercredi 22 juin à Kinshasa.

" Nous sommes venus nous enquérir des informations sur l'évolution de l'exécution de la feuille de route et du futur calendrier électoral. Étant donné que les élections sont censées être organisées en 2023 et on est déjà en 2022. Et sachant que les élections de 2011 et de 2018 ont vraiment affaibli le processus électoral en RDC. C'est important d'avoir des élections transparentes et apaisées ", a indiqué Arnaud Zacharie.

Ce dernier a précisé le rôle que compte jouer son organisation durant le processus en cours. " Nous travaillons essentiellement avec des organisations de la Société civile congolaise, notamment pour l'éducation civique. A partir du moment où les scrutins antérieurs se sont déroulés dans des conditions difficilement acceptables pour les populations.

Il est important de resensibiliser à cet enjeu, mais aussi sensibiliser les partis politiques et les témoins pour qu'on ait une transparence, notamment sur les procès-verbaux des bureaux de vote ", a-t-il déclaré.