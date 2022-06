Cote d'Ivoire: Employabilité des diplômés - Des étudiants de l'INPHB instruits par des entrepreneurs

Les étudiants du Master ressources en eau et risques environnementaux (marema) de l'inphb ont été instruits sur l'entrepreneuriat le 18 juin 2022 au cours d'une conférence au tour du thème "entrepreneuriat, nouveau défi pour le polytechnicien". Il était question au cours de cette rencontre de donner les armes aux étudiants afin de réussir dans l'entrepreneuriat.

L'Entreprenariat est un sujet assez populaire en ces temps où l'accès à l'emploi pour les jeunes est devenu encore plus difficile. Cette réponse au problème de l'employabilité des jeunes pose elle-même d'autres questions. En effet, Comment devenir un entrepreneur ? Quels sont les domaines dans lesquelles entreprendre ? Et surtout quelles sont les aptitudes pour réussir en entreprenariat ? Autant de questions que se posent plusieurs jeunes de notre époque et de toutes couches sociales dont certains étudiants de l'institut National Polytechnique Félix Houphouët Boigny de Yamoussoukro.

C'est ainsi que la 4ème promotion de Master Ressources en Eau et Risques Environnementaux (MAREMA) de ce prestigieux établissement a organise ce samedi 18 juin 2022 une conférence sur le thème : Entrepreneuriat, nouveau défi pour le polytechnicien. Pour développer sur ce thème, nous avons pu compter sur la participation de plusieurs conférenciers, jeune et dynamique dont le Directeur Général de la Société Automobile de Crédit SAUTOC. Monsieur Yacouba Koné a tenu à participer à cette conférence afin de montrer sa volonté d'encourager ses jeunes frères à entreprendre et leur permettre de mieux s'outiller afin de réussir dans l'Entreprenariat. Ainsi, avec ses confrères, il a ; par un partage d'expériences et de conseils pratiques ; répondu à leur différente question sur le sujet. Au terme de cet échange, nos étudiants ont pu comprendre le rôle de l'entrepreneur, ses défis et sa motivation. Et si l'on se fie aux différents commentaires des participants, nous pouvons affirmer qu'il y aura des entrepreneurs à succès parmi ces polytechniciens.