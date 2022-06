Afrique Centrale: Sud-Kivu - L'Eglise catholique appelle la population à la non-violence

L'Eglise catholique de Bukavu au Sud-Kivu invite ses fidèles à la retenue face aux messages de haine propagés ces derniers temps par certaines personnes mal intentionnées. Le directeur de la Commission Diocésaine Justice et Paix de l'Archidiocèse de Bukavu, Abbé Justin Nkuzi, évoque les bonnes relations de fraternité qui caractérisent depuis des décennies les peuples Rwandais et Congolais :

"Nous devons faire la part des choses et comprendre que nous sommes des voisins naturels avec le Rwanda . Surtout nous de Bukavu avec les amis de Cyangugu. Nous sommes les deux églises les plus proches au monde de deux pays voisins. Quand une cloche sonne à Cyangugu elle est entendue à Bukavu et vice-versa. Nous partageons le même soleil, la même pluie ,la même rivière et le même lac. Donc nous sommes des frères et nous sommes condamnés à vivre ensemble et c'est comme ça que le destin l'a voulu".

D'après lui, il ne faut pas que les Agenda politiques motivés par des ambitions politiques divisent la population :

"Nous nous sommes des paisibles citoyens et nous voulons entretenir toujours ces relations de bon voisinage . De la même manière que les enfants du Rwanda viennent étudier ici, ceux d'ici peuvent aller étudier là bas. Il y a même ici au bureau de la commission justice et paix un programme de commerce transfrontalier entre nous et Cyangugu, entre nous et le Burundi, donc il n'ya pas de raison d'hystériser la situation politique pour envenimer les relations entre les gens. Et je ne crois pas que le fusil soit toujours la meilleure solution pour régler un problème. Encore moins la machette, le couteau ou le bâton".