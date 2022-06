Algérie: La délivrance des autorisations de visiter la Rawda assurée par la mission nationale du Hadj

Alger — L'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a indiqué, mercredi dans un communiqué, que la mission nationale du hadj sera chargée de la délivrance d'autorisations collectives au profit des pèlerins algériens souhaitant visiter la Rawda du prophète (QPSSSL) à Médine.

"Compte tenu de la nouvelle procédure à Médine concernant l'obligation d'obtenir une autorisation pour toute personne souhaitant accomplir la prière dans la Rawda, et en réponse aux vœux des pèlerins, il a été procédé, via l'application "Eatamarna" et la mission nationale du Hadj en coordination avec l'entreprise de gestion du Masdjid Al-Nabawi, à la délivrance d'autorisations collectives au profit des pèlerins", a noté la source.

Et d'ajouter que "la mission devra élaborer des programmes de groupes répartis selon les vols. L'administration du centre de Médine s'emploie à organiser ces visites à travers l'élaboration d'un programme spécial pour les hommes et les femmes qui sera annoncé dans les salles de l'hôtel. L'encadrement de ces visites sera assuré par des guides et accompagnateurs relevant de la mission".