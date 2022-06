Algérie: Le SG de l'OMT en visite de travail en Algérie à partir de jeudi

Alger — Le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, entamera jeudi une visite de travail en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du "renforcement des relations de coopération entre l'Algérie et l'organisation onusienne permettra de "concrétiser et de renforcer les projets de coopération prévus entre l'Algérie et l'OMT", a précisé le communiqué.

Cette visite entre également dans le cadre de "la mise en œuvre de ce qui a été convenu lors de la série de rencontres tenues par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat avec le secrétaire général de l'organisation".

Elle permettra aux deux parties de "procéder à un échange de vues et de promouvoir les relations bilatérales en faveur de la relance du tourisme en Algérie en faisant de ce secteur un outil privilégié pour le décollage économique", a ajouté la même source.

Lors de cette visite, "des entretiens approfondis sont prévus sur le plan d'action établi entre l'Algérie et l'OMT et des projets communs de coopération, notamment le plan de promotion de la destination Algérie et le guide de l'investissement touristique en Algérie, seront soumis".