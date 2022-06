Algérie: Boughali met en avant le projet de loi sur l'investissement

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a mis en avant, mercredi à Alger, le nouveau projet de loi sur l'investissement, affirmant que son adoption insufflera un nouvel élan à la vie économique et permettra d'atteindre les objectifs de développement durable selon la vision globale de l'Algérie nouvelle.

Cette déclaration a été faite lors d'une allocution prononcée à l'ouverture d'une journée parlementaire organisée par le groupe parlementaire du Rassemblement national démocratique (RND) ayant pour thème "L'investissement en Algérie : réalité et perspectives".

Dans ce sillage, M. Boughali a rappelé les facilitations et les mesures incitatives relatives à l'investissement prévues dans le projet de texte.

Pour M. Boughali, "la révision de la loi sur l'investissement reflète la stratégie et la vision de l'Etat qui vise à asseoir une économie forte et flexible, tout en palliant les lacunes enregistrées dans les lois précédentes, à même de garantir la stabilité du système législatif".

Estimant que la sécurité juridique était "l'enjeu majeur pour encourager la liberté d'initiative et garantir la transparence et l'égalité, le président de l'APN a fait savoir que "le projet de loi en question est à même de relancer la vie économique dans tous les domaines, industriel, agricole, technologique et des énergies renouvelables qui prévoit des mesures incitatives devant attirer les investisseurs".

Rappelant que les différentes ressources et richesses que recèle l'Algérie permettent de se libérer de la dépendance aux hydrocarbures, M. Boughali a souligné que "l'Algérie dispose de potentiels et d'atouts lui permettant de concurrencer quiconque sur les marchés internationaux", citant, dans ce sens, l'augmentation des exportations hors hydrocarbures que l'Algérie avait enregistrée.

Soulignant que la nouvelle stratégie repose sur la numérisation pour moderniser le secteur économique dans le respect du principe de transparence, M. Boughali a indiqué que le projet de loi accorde une vision claire pour tous les opérateurs nationaux et étrangers, à même d'"améliorer les indicateurs socioéconomiques, les taux de croissance et les objectifs de développement durable conformément à la vision globale de l'Algérie nouvelle qui collecte les facteurs de réussite pour faire de l'homme un axe pour tout acte de développement et de la souveraineté nationale une plaque tournante dans les transactions et partenariats".

Le président du groupe parlementaire du parti RND, M'hamed Touil a affirmé que le projet de loi repose sur l'investissement productif et bénéfique et se caractérise par la flexibilité et la pérennité sur fond d'un climat mondial marqué par des changements stratégiques et des perturbations internationales, d'où le changement de beaucoup de concepts, de défis et d'enjeux misant sur la sécurité énergétique, l'économie circulaire et la sécurité alimentaire.

Le nouveau projet de loi vise à restructurer l'économie nationale suivant une approche réelle et pragmatique tenant compte des spécificités de la conjoncture et les cumuls des précédentes expériences, a-t-il dit.

Il a mis l'accent sur l'impératif d'exploiter la diplomatie économique pour attirer les différents investissements et drainer les capitaux et partant, faire de l'Algérie qui est la porte de l'Afrique, un trait d'union économique et commercial dans le bassin de la Méditerranée et l'Afrique du Nord.

Le SG du parti RND, Tayeb Zitouni a, pour sa part, déclaré que "nous avons devant nous une opportunité historique et rare pour contribuer sérieusement dans l'évolution économique attendue", mettant en avant la nécessité de développer et d'activer les mécanismes de prise de décision économique et d'améliorer la performance des secteurs ayant un lien direct avec le quotidien du citoyen pour être à la hauteur des espérances et aspirations du peuple.