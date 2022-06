Algérie: Certification électronique - Signature d'une convention entre l'AGCE et le GTA

Alger — Une convention a été signée, mercredi à Alger, entre l'Autorité gouvernementale de certification électronique (AGCE) et le Groupe Télécom Algérie (GTA) pour la fourniture de services de signature et de certification électroniques.

La convention a été signée par la Directrice générale de l'AGCE, Mme Zahia Brahimi, et le Président directeur général de GTA, M. Khaled Zarat, en présence de cadres de différents ministères, institutions et organismes publics.

La convention a pour but également "la modernisation de l'administration publique, afin de lutter contre la bureaucratie, garantir la transparence des transactions et fournir un service public numérique dans sa globalité et d'élever le niveau d'efficience et d'efficacité de l'administration", a-t-elle ajouté.

Elle a précisé, en outre, qu'une Journée d'information est organisée en marge de cette cérémonie, consacrée aux aspects juridiques de la signature et certification électronique, pour "montrer que l'Algérie dispose d'un arsenal juridique suffisant pour effectuer et réaliser les opérations de signature et de certification électroniques".

Elle a relevé, par la même occasion, que l'AGCE "est en train de travailler avec l'ensemble des ministères et établissements publics pour généraliser et démocratiser l'utilisation de la signature et la certification électroniques".

Elle fournit des services de certification électronique au profit des institutions et administrations publiques, établissements publics, autorités de régulation, intervenants dans les échanges interbancaires, ainsi que toute personne ou entité qui de par sa nature ou mission, fait partie de la branche gouvernementale.

Pour sa part, le Groupe Télécom Algérie, qui compte six filiales, dont Algérie Télécom (AT), Algérie Télécom Satellite (ATS) et Mobilis, a pour mission de rationaliser les ressources techniques, humaines et financières du secteur de la télécommunication en Algérie et ce, afin de répondre aux exigences de ses clients grand public, professionnels et institutionnels.