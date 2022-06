Ile Maurice: Le prix du pain maison maintenu à Rs 2,60

Ils menacent de ne plus produire des scheduled breads (Rs 2,60 pour le pain maison de 100 g, Rs 5,40 et Rs 10,80 pour la baguette de 200 g et de 400 g respectivement), à partir du 30 juin, et de produire d'autres types de pain "sauf s'il y a une rencontre pour discuter de la situation et que des mesures sont annoncées pour nous soutenir", avait déclaré Nasser Moraby, le président de l'Association des boulangers. En effet, les boulangers demandent que le prix du pain maison soit revu à la hausse, soit à Rs 4,10.

Hier, une rencontre a eu lieu entre le ministre du Commerce, Soodesh Callichurn, et des boulangers, dont Nasser Moraby. Si le ministre a réitéré sa demande pour qu'il n'y ait pas d'augmentation de prix sur le pain, il a écouté les contre-propositions faites par l'association par rapport aux coûts de production. Les membres veulent que le ministère étudie le prix des intrants utilisés pour la fabrication du pain, notamment le carburant et la main-d'œuvre. Du côté du ministère, on fait ressortir que les propositions seront étudiées par les ministres du Commerce et des Finances, et que dans deux à trois semaines, une décision sera prise. Nasser Moraby indique que la grève est en suspens et qu'elle dépendra des propositions, si celles-ci seront acceptées ou pas. En attendant, le prix du pain maison est maintenu à Rs 2,60.