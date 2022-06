Madagascar: Toky Rajaona - " Invicible 2022 sera une réponse à la démotivation "

interview

Le séminaire " Invincible " revient après les péripéties de la pandémie. L'événement estampillé Masterlife en sera à sa deuxième édition les 16 et 17 juillet au NOVOTEL.

Orchestré par Toky Rajaona, entrepreneur, coach certifié en PNL, motivational speaker avec plus de 15 ans dans le développement personnel, Invincible 2022 aura une audience cible résolument tournée vers les dirigeants, entrepreneurs, managers, cadres à haut potentiel, acteurs de changement, étudiants.

Invincible revient pour une nouvelle édition. En quoi cette édition sera-t-elle particulière ?

Pendant 3 ans, nous avons vécu dans des conditions particulières qui ont affecté la grande majorité. Les choses ont brusquement changé. Résultat, certains ont dû renoncer à leurs aspirations les plus profondes, leurs rêves les plus transcendants. Parce qu'ils font face au doute. D'autres sont en perte de repères, d'identité. Cela transparaît dans un manque de productivité, stress chronique, burn-out...

Cette édition sera une réponse à ceux qui ont perdu du sens dans ce qu'ils font, ceux qui vivent dans l'épuisement professionnel, la démotivation. Elle répondra aux questionnements de ceux qui ont perdu la flamme, le feu sacré. Elle ouvrira le champ des possibilités à ceux qui sont en panne d'inspiration ou qui subissent des peurs bloquantes. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de lancer de nouveaux, de grands, de meilleurs projets.

Quel est le message fort d'Invincible 2022 ?

Le fil conducteur d'Invincible 2022 est l'audace. Oser se réinventer, se rénover, oser se battre pour ce qui es t important pour nous. Pour les doutes, les peurs, les blocages qui nous tenaillent, le message fort de ce séminaire sera " d'oser ". Oser aimer, oser rêver, oser abattre les murs, agir, oser passer à l'action, oser se dépasser. Il faut oser parce que dans l'audace, se trouve une force inépuisable. Dans l'audace, se trouve la confiance en soi. Dans l'audace se trouve la foi que l'on est capable de tout surmonter. Parce qu'on aspire tous à devenir invincible.

À être invincible. On me demande souvent la différence entre avoir du courage et avoir de l'audace. Avoir du courage, c'est avoir la capacité à se dire : je peux le faire et je surmonte mes peurs. L'audace, c'est la capacité à se dire, je peux le faire tout en sortant des sentiers battus : " Think outside the box ". C'est le cheminement que l'on choisit. C'est important d'oser et de dépasser nos propres limites. Cela libère le plein potentiel.

Invincible se tiendra sur 20 heures. Pour ces deux jours d'immersion totale, quels thèmes abordez-vous ?

Nous travaillons sur le leadership personnel, le dépassement de soi, l'intelligence émotionnelle, le growth mindset ou la mentalité de croissance, l'harmonie intérieure... Les participants auront 2 jours pour renforcer leur mental de leader, 2 jours pour augmenter leur énergie, leur productivité et leur niveau de bonheur avec des stratégies innovantes et uniques. Il y a également des intervenants qui m'accompagnent.

Zara Sandra Jinah est thérapeute comportementale spécialisée en psychologie positive et elle parlera des thèmes comme le stress, le burn out, l'épuisement professionnel, et comment nourrir sa paix intérieure. Mihaja Rakotoarisoa, qui est maître praticien en hypnose, PNL, EFT, EMDR et diplômé en psychologie moderne évoquera comment se libérer rapidement de ses blocages émotionnels par la thérapie brève.

Le séminaire Invincible 2022 mettrait donc une lumière particulière sur les entrepreneurs ?

Les entrepreneurs ont été parmi les plus touchés par la pandémie. Invincible est également un rendez-vous pour ceux qui veulent se réinventer et ceux qui sont aujourd'hui en pleine reconstruction. Et grande exclusivité, nous aurons cette année un intervenant très prestigieux en la personne de monsieur Ylias Akbaraly, chairman du grand groupe Redland, holdingdu G roupe Sip romad & Thomson-Broadcast Modèle de réussite panafricaine, il a été élu CEO de l'année 2021 par le jury de Financial Afrik.

Première fortune de Madagascar, il est surnommé " The Monk of Business " selon Forbes Africa. Son intervention s'articulera autour du pouvoir de l'audace. Fervent défenseur de l'éducation, de l'entrepreneuriat, et du made in Madagascar, reconnu pour son grand engagement auprès des jeunes, il ne manquera pas de passer des messages forts pour les entrepreneurs.

Votre approche a-t-elle aussi changé ?

Nous avons voulu toucher à tous les aspects de la vie : santé, carrière, relations, spiritualité, argent... C'est en quelque sorte une séance avec plusieurs spécialistes de l'humain que l'on propose afin que les participants reprennent le pouvoir sur leur vie et qu'ils puissent oser et devenir grâce à des stratégies et des méthodes éprouvées de coaching transformationnel, entre sagesse millénaire et neurosciences.

C'est en quelque sorte une " happy therapie " pour retrouver notre âme d'enfant avec la capacité à s'émerveiller de toute chose, et celle d'avancer sans peur et avec confiance. Ce que l'on perd, une fois adulte. Mais un enfant a beaucoup à nous apprendre. L'enfant n'est-il pas tombé en moyenne 2 000 fois avant de savoir marcher ? Mais cela ne l'a pas empêché d'essayer encore et encore.

À ce propos, à quel public s'adresse Invincible 2022 ?

Nous avons conçu le programme pour des personnes professionnellement actives. Des dirigeants, des entrepreneurs, des manage r s, de s c ad re s à h au t potentiel, des acteurs de changement, des étudiants. Par ailleurs, pour cette édition, nous avons également des offres dédiées aux entreprises qui leur permettent de récompenser leurs meil-leurs éléments, rebooster leurs équipes afin qu'elles puissent performer dans leur déploiement.

Nous avons aujourd'hui la chance d'être soutenus par des sponsors comme le groupe Redland, Star, Canal +, BNI Madagascar... En gros, des leaders qui croient beaucoup au capital humain et qui sont des acteurs du changement. Invincible, ce n'est pas juste un séminaire électrochoc aux allures de concert. C'est la plus grande prise de conscience de votre vie et votre rendez-vous avec le destin !