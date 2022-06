Madagascar: Cœur et conscience - Une bougie de plus

Cœur et conscience souffle sa seizième bougie hier 22 juin 2022. Une manifestation culturelle a été organisée à la maison de la Communication et de la Culture, Banja Antsiranana. Poésie, slam et théâtre ont animé la journée.

" Cœur & Conscience est une association internationale d'aide à l'enfance, sans affiliation religieuse, politique ou gouvernementale. L'objectif de notre association est d'offrir un avenir aux enfants les plus défavorisés dans les pays en voie de développement en leur donnant accès à une instruction de qualité et en les sensibilisant aux valeurs humaines universelles de paix, de respect, et de fraternité.

Ainsi nous contribuons à les sortir du cercle de la pauvreté, et les aidons à bâtir un monde meilleur ! Offrir une éducation de qualité aux enfants défavorisés. Nous sélectionnons des écoles qui dispensent un enseignement de qualité, favorisant l'acquisition des connaissances mais aussi la créativité, l'esprit d'initiative et l'épanouissement des enfants. Tous nos filleuls bénéficient d'un suivi pédagogique et social personnalisé, et suivent des cours de soutien lorsqu'ils rencontrent des difficultés sur le plan scolaire ", selon les dires du fondateur.