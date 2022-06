Afrique: Sadio Mané au Bayern Munich pour trois ans

Champion d'Afrique avec le Sénégal le 6 février dernier, l'attaquant Sadio Mané a signé ce mercredi un contrat de trois ans en faveur du FC Bayern Munich (élite allemande), a annoncé le club allemand sur son site officiel. Agé de 30 ans, ce sera le 5e club européen de l'ancien pensionnaire de Génération Foot du Sénégal.

Après Génération Foot, l'attaquant élu meilleur joueur de la CAN TotalEnergies 2021, a porté les couleurs du FC Metz (France), club partenaire de Génération Foot.

Ensuite, il a joué à Salzburg (Autriche) puis à Southampton et enfin Liverpool pendant six saisons.

A la veille du match Sénégal - Bénin le 4 juin dernier comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN TotalEnergies 2023, l'ancienne vedette des Reds, n'avait pas laissé beaucoup de doutes quant à sa volonté de quitter le club anglais.

"Puisque 60-70 pour cent des Sénégalais souhaitent que je quitte Liverpool, je vais suivre leur avis", avait-il fait savoir.

Auteur des quatre buts sénégalais lors des deux matchs joués contre le Bénin (3-1) et le Rwanda (1-0), Sadio Mané est devenu le meilleur buteur de l'histoire du football sénégalais avec 32 réalisations. Un but de plus que l'ancien recordman, Henri Camara qui a joué cinq phases finales de Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2000, 2002, 2004, 2006 et 2008.

Après sa signature l'attaquant des Lions a déclaré sa joie de rejoindre cette équipe.

"Je suis vraiment content d'être enfin au FC Bayern à Munich, nous avons beaucoup parlé et j'ai ressenti un grand intérêt de la part de ce grand club dès le début, donc pour moi, il n'y avait aucun doute", a-t-il dit.

"C'est le bon moment pour ça, je veux accomplir beaucoup de choses avec ce club, en Europe aussi. Pendant mon séjour à Salzbourg, j'ai regardé beaucoup de matchs du Bayern - j'aime vraiment ce club", a par ailleurs ajouté qui a marqué le penalty du premier sacre du Sénégal à la CAN.

Après Génération Foot et le FC Metz, Sadio Mané a joué au RB Salzburg (Autriche), à Southampton puis à Liverpool avec qui il a remporté la Ligue des champions, la Super Coupe de l'UEFA et la Coupe du Monde des clubs de la FIFA en 2019.

La saison dernière, Mané a remporté la Coupe EFL et la FA Cup, en plus d'être finaliste de la Ligue des Champions de l'UEFA et de la Premier League.

L'attaquant sénégalais qui a marqué le penalty de la qualification à la Coupe du Monde 2022, a joué un total de 269 matchs pour les Reds, marquant 120 buts.