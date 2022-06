Cote d'Ivoire: Disparition - Le monde sportif exécute la dernière Ola pour Amy

"Enfant de cour commune" pour les adversaires de l'ASEC Mimosas. "Enfant de bonne famille" pour les joueurs de l'ASEC Mimosas. Ces propos, il est clair, on ne les entendra plus jamais dans les travées du stade robert Champroux à Marcory et même sur aucun autre stade du pays.

Tout comme cette voix, toujours en train d'apostropher, en ces termes "Cherif, pourquoi tu fais ça ? ", "Sinko, Sinko, y a faute !". Parce qu'avec Aminata Ouattara ou si vous voulez bien "Amy" ou encore "Maman Amy", tout habitué des stades a fini par connaître même à mille lieux les arbitres du championnat national. Tellement qu'elle ne cesse de les héler. Surtout quand elle est convaincue que ces derniers jouent contre son équipe, l'ASEC Mimosas.

Cette silhouette noire avec ce visage barré de lunettes intello a assisté à sa toute dernière compétition dans les stades. Après avoir donné de la voix pour pousser son ASEC de coeur à son 28e sacre, le jeudi 16 juin au stade Champroux, Amy a fait son jubilé depuis le samedi 18 juin 2022. Ce jour-là, après 48 heures de coma, elle a tourné le dos à Sol Béni, à l'ASEC Mimosas, aux Eléphants, au football ivoirien. Laissant sa fille Bintou sans voix, sa famille biologique sans réaction, et toute la grande famille sportive dans l'émoi.

Et c'est d'ailleurs à juste titre que ces sportifs sont sortis pour la dernière d'Amy ASEC. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan depuis les premières heures de ce mardi 21 juin 2022, la mobilisation était de mise.

Ce matin, à Ivosep à Treichville, aux côtés de la famille biologique de la défunte, la grande famille sportive a défié les intempéries et ses risques pour procéder à la levée de corps d'une sportive qui quittait définitivement les stades.

Le PCA de l'Asec Mimosas, Me Roger Ouégnin, et des membres de son Conseil d'administration (Francis Ouégnin, Franck Tayoro du CNACO,... ), le directeur général Benoît You, l'entraîneur principal de l'équipe professionnelle Julien Chevalier et son staff, des employés de l'ASEC Mimosas, des pensionnaires de l'équipe professionnelle et de l'Académie, les différents comités de supporters dont le Mur jaune, tous étaient là.

Les supporters de l'Africa Sports d'Abidjan, le club rival de l'ASEC et la Fédération ivoirienne de football (FIF) ne sont pas restés en marge de cet ultime hommage à cette fervente supportrice de l'ASEC et des Eléphants. Le président de la Ligue de football professionnelle, Salif Bictogo, par ailleurs conseiller du président de la FIF, et le 3e vice-président de la FIF, Colonel Mamadou Koné, conduisaient la délégation fédérale. Une cérémonie à laquelle ont assisté la présidente d'Issia Wazi Ginette Ross et Berthe Adou, ancienne dirigeante fédérale et supportrice du club jaune et noir.

La cérémonie de levée de corps a battu également le rappel des anciennes gloires du football ivoirien notamment l'emblématique gardien des Eléphants, Alain Gouaméné, le goleador Abdoulaye Traoré Ben Badi, le défenseur latéral Aka Kouamé Basile, le milieu Oumar Ben Sallah, l'ancien attaquant des Eléphants et de l'ASEC Baky Koné, anciennement président de la section football de l'ASEC Mimosas. Des journalistes sportifs et hommes de médias étaient aussi de la partie.

Un beau monde venu exécuter la Ola, la dernière pour Aminata Ouattara. Une femme aimante et attachante qui, depuis cet après-midi du mardi 21 juin 2022, repose à jamais au cimetière de Williamsville. Sa nouvelle demeure qu'elle a rejoint après 61 années de vie sur terre, après avoir vu passer des générations de footballeurs à l'ASEC et dans le football ivoirien, et guidé les premiers pas de bon nombre de cadres de ce pays. Aminata Ouattara était aussi éducatrice préscolaire à la retraite.