Cote d'Ivoire: Sud-Comoé-Aka Aouélé aux populations - "La parole du Président Alassane Ouattara est vérité "

Après avoir été brillamment élu, le 21 mars dernier, député de la circonscription d'Aboisso sous-préfecture, Aka Aouélé a entamé le vendredi dernier des tournées pour remercier ses électeurs.

Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec) était accompagné de plusieurs de ses collaborateurs, notamment Kassi Ahoubé Joséphine épouse Kouassi. Suppléante du candidat du RHDP à cette élection, Mme Kouassi est depuis quelques mois le député siégeant d'Aboisso sous-préfecture. Elle a saisi l'occasion pour demander aux populations de se joindre à elle pour remercier le président du Cesec pour avoir choisi une femme comme député.

" Dans le Sud-Comoé, seul le président Aka Aouélé a choisi une femme comme suppléante. C'est un honneur pour les femmes de la région et singulièrement du Sanwi car c'est la première fois qu'une femme est députée ", s'est-elle réjoui. Elle s'est dite heureuse et fière de travailler aux côtés du président du Conseil régional du Sud-Comoé, un " homme qui inspire respect et considération doublé d'agent de développement local incontesté et incontestable et reconnu par tous comme tel ".

Aka Aouélé a exprimé sa gratitude aux populations pour leur forte mobilisation à chaque étape de sa tournée. Il en a profité pour présenter officiellement Kassi Ahoubé Joséphine comme étant le député d'Aboisso sous-préfecture. " Je vous apprends que j'ai choisi une femme valable. La preuve, elle siège dans le bureau de l'Assemblée nationale. Preuve qu'Aka Aouélé fait ce qu'il dit ", a souligné le président du Cesec. Avant d'ajouter que ce choix n'est las le fruit du hasard.

" Quand je faisais le choix du Président Alassane Ouattara en 2010 comme directeur régional de campagne aux élections présidentielles, beaucoup de mes parents ne croyaient pas en moi. Ils disaient comment comprendre qu'il est ministre et il choisit de faire campagne pour Alassane Ouattara. Aujourd'hui, le temps lui a encore donné raison. Grâce au Président Alassane Ouattara, le département d'Aboisso est en train de refaire son retard ", a-t-il ajouté. Avant d'égrener les réalisations du chef de l'Etat dans la région. Notamment un CHR doté d'équipements de dernière génération, un boulevard, un pont deux fois deux voies, une antenne de l'INFAS. Selon lui, les réalisations du Président Ouattara s'étendent à toute la région du Sud-Comoé, mais aussi à toute la Côte d'Ivoire qui est en chantier.

" De plus, grâce au Président Alassane Ouattara, la ville d'Aboisso bénéficie de 5 km de bitume pour les quartiers Commerce et Sokoura. Les travaux vont démarrer très bientôt. La parole du Président Alassane Ouattara est vérité. Il a transformé notre région et toute la Côte d'Ivoire " ", a-t-il informé l'assistance. Notons que le périple a conduit Aka Aouélé et sa délégation dans les localités de Béniakré, Brahimakro, N'zikro, Ahigbé Koffikro, Amanikro, Diatokro et Babadougou. Les populations ont été invitées et à se familiariser à l'idéal du vivre ensemble prôné par le Président Alassane Ouattara. Les populations n'ont pas manqué de le remercier pour sa constante sollicitude à leur égard.