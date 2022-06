Cote d'Ivoire: Recrutements de Docteurs - L'Etat remet 152 postes d'assistants en jeu

Sur 660 postes créés au titre de l'année 2022, 508 ont été pourvus à l'issue du concours. Ce qui correspond à 89% de taux de satisfaction des besoins des structures d'enseignement supérieur de recherche. C'est ce qu'a affirmé, vendredi 17 juin 2022, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, lors de la conférence de presse organisée pour présenter officiellement les résultats du concours.

Pour lui, ces recrutements vont soulager les grandes écoles et universités publiques. Ainsi que les docteurs non recrutés. Il a rappelé que le mode de recrutement a changé cette année. Ce qui explique la composition écrite et l'exposé devant un jury. Cela, pour s'assurer que les personnes recrutées ont le profil recherché, selon lui.

Aussi Adama Diawara a souligné que contrairement à ce qui a été arrêté, il n'y a pas eu de note éliminatoire. " Mais pour les prochaines années, elle sera appliquée ", a-t-il affirmé.

Le ministre a salué les efforts du gouvernement dans le renforcement des effectifs au niveau du supérieur. " De 2012 à 2022, ce sont au total 4 064 enseignants et enseignants-chercheurs qui ont été recrutés dans les universités et grandes écoles publiques pour un coût de 4,5 milliards de FCFA. Ce qui équivaut à 400 enseignants recrutés par an ", a-t-il martelé.

Dans l'optique d'atteindre le quota fixé, Adama Diawara annonce un nouveau concours de recrutement au mois d'Octobre 2022. " Les 152 postes restants dont 50 pour l'université de Bondoukou seront remis à concours en octobre ", a-t-il avancé.

Pour rappel, les résultats livrés font état de 391 assistants, 97 assistants chefs de clinique et 40 attachés de recherches admis.