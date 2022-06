Afrique: Développement et croissance de l'Afrique - Une dizaine de fonds souverains mettent en place la plateforme Asif

Les 20 et 21 juin 2022, s'est tenu la cérémonie de lancement de l'Africa sovereign investors forum (Asif) à Rabat au Maroc. Selon un communiqué de presse, la rencontre a été organisée par Ithmar Capital. A cette occasion, ajoute la même source, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu adresser un message royal aux participants et dont lecture a été donnée en ouverture de cette rencontre par le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Fouzi Lekjaa.

"Conscient de l'importance de la mobilisation de capitaux internationaux pour financer la croissance future du continent, une dizaine de fonds et investisseurs souverains africains se sont regroupés, à l'initiative d'Ithmar Capital, pour créer Asif, une plateforme dédiée au développement de projets et à la promotion des investissements ", informe le communiqué de presse.

Ce forum a pour objet de promouvoir une action collective et concertée des fonds souverains et stratégiques africains au profit du développement et de la croissance du continent pour une Afrique plus résiliente, inclusive, durable et autonome.

Il s'agit d'enclencher une nouvelle dynamique qui permettra de pallier les enjeux liés aux financements des opportunités d'investissement à travers le développement de projets et ainsi structurer l'attrait des capitaux internationaux vers l'Afrique.

Asif adressera les secteurs clés pour le continent, tels que lesinfrastructures, la sécurité alimentaire, l'industrialisation, l'urbanisation ou encore le changement climatique.

En outre, Asif jette les bases pour l'édification d'un partenariat multidimensionnel qui vient consolider les relations interafricaines déjà existantes et contribuer aux avancées de l'Afrique.

Lors de cette cérémonie, une lettre d'intention tripartite a été signée entre Asif, La Banque africaine de développement (Bad) et Africa50, portant sur un accord de collaboration autour des sujets d'identification et de préparation de projets, la mobilisation de capitaux et la coopération pour le développement des compétences et des expertises.

En outre, Abu Dhabi investment authority (Adia), Adq et Kuwait investment authority (Kia), des fonds souverains du Moyen-Orient parmi les plus importants au Monde, ont apporté leur soutien à la nouvelle plateforme Asif à travers la signature de la Déclaration de Rabat, illustrant le fort intérêt des investisseurs institutionnels et privés pour cette initiative.

Asif, une première initiative du genre, est une plateforme multilatérale qui rassemble des investisseurs souverains africains afin de mettre en place un cadre de collaboration entre ces acteurs clés. L'initiative vise à intensifier la coopération institutionnelle entre ses membres et à accélérer la mobilisation de capitaux au profit du continent. Les membres de d'Asif sont : Agaciro (Rwanda), Fsd (Djibouti), Fgis (Gabon), Fonsis (Sénégal), Fsdea (Angola), Giif (Ghana), Ithmar Capital (Maroc), Nsia (Nigeria), Plc (Afrique du Sud) et Tsfe (Égypte).

Créé en 2011, Ithmar est un fonds d'investissement stratégique avec pour vocation première l'accompagnement du développement économique du Maroc. Fonds multisectoriel, Ithmar vise à promouvoir l'investissement dans tous les secteurs stratégiques nationaux en développant des projets structurants et transformationnels avec un fort impact.