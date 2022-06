Afrique: Foot - Le transfert de Sadio Mané au Bayern séduit au Sénégal

Au Sénégal, le transfert du footballeur Sadio Mané du club anglais de Liverpool à celui allemand du Bayern Munich séduit : du plus simple supporter à l'ancienne gloire de l'équipe nationale et ex-pensionnaire du Championnat d'Allemagne, Souleymane Sané, père de l'attaquant bavarois Leroy Sané. Reportage.

L'arrivée du footballeur Sadio Mané au Bayern Munich est très commentée au Sénégal où les supporters du champion d'Afrique lui prédisent de belles saisons en Allemagne. Même son de cloche de la part de Souleymane Sané. L'ancien capitaine des Lions du Sénégal est le premier sénégalais à avoir joué en Championnat d'Allemagne (Bundesliga), à Fribourg, Nuremberg et Wattenscheid. C'était entre 1985 et 1994. Souleymane Sané est également le père de Leroy Sané que Sadio Mané vient de rejoindre au Bayern.

" Sadio a fait un très bon choix de venir au Bayern et j'espère que tout marchera bien pour lui ", estime Souleymane Sané. Ce dernier précise par ailleurs : " Le Bayern Munich n'a pas acheté Sadio pour remplacer Robert Lewandowski. Ils ne jouent pas dans la même position car Lewandowski est un pur numéro 9 et Sadio n'est pas un pur 9. Ils ont pris Sadio à cause de ses qualités et pour renforcer leur ligne d'attaque. "

" En Ligue des champions, il pourra en mettre 11-12 buts "

Dans les rues de Dakar, le transfert de Mané de Liverpool à Munich alimente les débats chez les fans des Lions. Alassane est convaincu que la superstar sénégalaise va marquer beaucoup de buts avec son nouveau club : " 28 ou 29 en Championnat ! En Ligue des champions, il pourra en mettre 11-12 ! On l'espère bien !"

Et Sadio Sané ne sera pas dépaysé au Bayern, parce qu'il y connaît du monde, selon Ndiagne entraîneur dans une école de football : " Il y a Leroy Sané, Bouna Sarr et les Français[1]. Il vient de choisir sa vraie maison ! "

" Si Sadio veut absolument avoir le numéro 10, je suis sûr et certain que Leroy le cèdera "

Dans cette école de football, l'un des pensionnaires les plus en vue s'appelle Bassirou. Il a juste 9 ans et il attribue déjà un numéro de maillot à Mané : " Je veux qu'il porte le numéro 10 ! "

Mais le numéro 10 au Bayern Munich est attribué depuis deux saisons à Leroy Sané. Son père, Souleymane Sané, affirme toutefois que son fils pourrait bien céder le 10 à la star sénégalaise : " Je pense qu'il n'y aura pas de problème entre mon fils et Sadio. Si Sadio veut absolument avoir le numéro 10, je suis sûr et certain que mon fils le cèdera. Mais le club prendra de toutes les façons contact avec mon fils. Et ils en discuteront aussi avec Sadio pour voir si Sadio le veut absolument ou si mon fils veut absolument le garder. Mais je pense qu'ils vont trouver une solution. "

[1] Il y a cinq Français dans l'effectif professionnel du Bayern Munich : Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Tanguy Kouassi et Kingsley Coman.