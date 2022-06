Congo-Brazzaville: Conservation - Lancement de la première aire protégée marine des tortues à Loango

Le site de l'aire protégée marine des tortues est aménagé au bord de l'océan Atlantique, à Loango, dans le département du Kouilou. Cette première aire marine protégée, qui sera lancée sous peu, vise à sauvegarder les tortues menacées de disparition.

Initié depuis 2017 par le gouvernement congolais et le Programme des Nations unies pour l'environnement, le projet de création d'une aire marine protégée à Loango a tardé à être installé à cause du manque de financement. Un atelier relatif à la consultation publique, tenu fin janvier dernier, a permis de finaliser l'ouverture du site sur le cadre juridique, le mode de gestion et l'implication des parties prenantes (pouvoirs publics, communautés locales, organisations de la société civile et représentants du secteur privé).

Les conditions de mise en exergue de l'aire marine protégée semblent désormais être réunies. " Le gouvernement va procéder au lancement de la première aire protégée marine des tortues marines qui sont très importantes pour la faune. Le site sera mis en exergue au bord de l'océan Atlantique. Les perspectives sont énormes parce que le Congo s'est engagé à aller de l'avant dans la création des aires protégées et arriver à 30% de couverture nationale en aires protégées, conformément aux exigences internationales ", a annoncé la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, le 17 juin dernier, lors de la réception du certificat de classement du parc d'Odzala-Kokoua comme réserve de biosphère.

Après des discussions avec les partenaires onusiens, le projet a été officiellement lancé en mars 2018. Située à 15 km de Pointe-Noire, le site s'étale sur près de 50 000 hectares dont 45 000 hectares marins et 5000 hectares terrestres. On y abritera quatre espèces de tortues marines, à savoir les tortues luths, olivâtres, vertes et imbriquées. La gestion de celles-ci est confiée à l'organisation non gouvernementale Renatura, créée en 2005 et spécialisée dans la protection des tortues marines dans la baie de Loango. L'activité de Renatura va consister essentiellement à la libération des tortues marines accidentellement piégées par les filets des pêcheurs et le suivi de leurs pontes le long de la côte congolaise.

Selon les spécialistes, la baie de Loango est un endroit où les tortues vertes passent la plupart de leur temps à un stade juvénile pour venir s'alimenter. Le site accueille également des tortues luths. Du fait de nombreux endroits dégradés sur cette côte congolaise, martèlent les spécialistes, la future aire marine protégée sera un havre non seulement pour les tortues marines qui pourront aisément nidifier et se reproduire mais aussi pour les poissons.