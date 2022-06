Cote d'Ivoire: Pluies diluviennes - Cinq morts et de nombreux dégâts enregistrés

Un bilan tragique. Quatre enfants âgés de 4 à 15 ans, tous issus d'une même famille, ont perdu la vie dans le village d'Angorankoi (Bingerville), après l'effondrement d'un mur sur leur chambre du fait de la montée des eaux. Les fortes pluies qui se sont abattues dans la nuit du lundi 20 juin au mardi 21 juin 2022 sur le district d'Abidjan ont occasionné cinq morts dont quatre enfants selon le bilan du Groupement des sapeurs-pompiers militaires (GSPM), engagé depuis heures du matin dans plusieurs zones inondées. Sur les 103 victimes enregistrées, 97 ont été mises en sécurité et une victime transportée à l'hôpital général de Bingerville.

Très tôt hier, les fortes pluies qui s'abattaient sur le district avaient rendu plusieurs voies impraticables. Notamment à Cocody (carrefour de la Palmeraie, carrefour 9 kilos, cité Allabra, Cap Nord), au Plateau (Corniche, 220 Logements), Bingerville (axe coupé), Treichville (montée des eaux sous le pont reliant la garde républicaine au port), Yopougon (descente du Banco en allant vers la Carena) et Adjamé (carrefour Williamsville, pont et voie expresse d'Agban).

Une délégation gouvernementale auprès des victimes et sur le terrain

Dans l'après-midi, une délégation gouvernementale, composée des ministres Vagondo Diomandé (Intérieur et Sécurité), Bouaké Fofana (Hydraulique, Assainissement et Salubrité) et Myss Belmonde Dogo (Solidarité et Lutte contre la pauvreté) s'est rendue dans le village d'Angorankoi et à la Cité CIE (Bingerville) qui ont enregistré des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts.

Au nom du Président de la République Alassane Ouattara, la délégation gouvernementale a présenté les condoléances aux familles endeuillées et exprimé sa compassion aux familles qui ont tout perdu du fait des inondations.

Selon Myss Belmonde Dogo, en accord avec la mairie de Bingerville, des dispositions sont en train d'être prises pour permettre aux familles sinistrées ne disposant plus de logements d'être provisoirement installées sur un site approprié.

Quant au ministre Vagondo Diomandé, il a réitéré la détermination du gouvernement à faire en sorte qu'il n'y ait plus de décès liés aux pluies diluviennes. Bouaké Fofana a ainsi exhorté les personnes installées dans les zones à risques, à les quitter volontairement pour leur propre survie.

Par ailleurs les populations sont appelées à la vigilance d'autant plus que la SODEXAM (Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique) annonce une quantité de pluie supérieure à 800 mm pour le Nord-Ouest et supérieure à 640 mm pour le Sud-Est du littoral de la Côte d'Ivoire de juin à août 2022.