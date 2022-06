Madagascar: Parlement - Des dossiers brûlants pour un face-à-face entre le gouvernement et les députés

La semaine suivant la célébration de la fête nationale risque d'être animée pour le Parlement et les membres du gouvernement.

Avec le climat politique actuel un peu tendu, malgré l'ambiance festive qui règne, le face-à-face entre le Législatif et l'Exécutif prévu pour la semaine prochaine s'annonce animé, voire tendu. Même si la Chambre basse reste submergé par la vague Orange, malgré les divers désaccords, les quelques députés issus de l'opposition attendent de pied ferme le Premier ministre et le gouvernement qui, de leur côté, se préparent aussi à ce grand oral qui se déroulera à partir de ce mardi 28 juin d'après l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Ainsi, si des députés vont louer et remercier les efforts menés par le gouvernement, d'autres ne vont pas mâcher leurs mots pour dénoncer les manquements de l'Exécutif.

En effet, dans le cadre de l'article 101 de la Constitution qui prévoit que " À la première session ordinaire, le gouvernement présente à l'Assemblée nationale un rapport annuel d'exécution de son programme " cette rencontre annonce déjà ses couleurs. De plus, le même article de la loi fondamentale ajoute que " la présentation sera suivie d'un débat portant sur les résultats des actions du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques ". En effet, les membres du gouvernement devraient défendre leur bilan et quelques-uns d'entre eux risquent de se trouver dans des positions inconfortables.

Énergie. Il semble difficile pour le ministre de l'Energie, Andry Ramaroson de défendre ses réalisations au cours de ces mois écoulés vu que le problème de délestage revient au galop, amplifié par deux situations quelque peu gênantes. D'abord, le délestage qui s'est produit lors de l'allocution du président Andry Rajoelina durant la conférence sur l'autosuffisance alimentaire qui s'est déroulée au Centre de Conférence d'Ivato (CCI) il y a une semaine. Puis l'incident avec la représentante de la Banque mondiale Marie-Chantal Uwanyiligira, qui a mis mal à l'aise les autorités malgaches.

Éducation. Le dernier rapport de la Banque mondiale n'arrange pas la ministre de l'Education nationale, Marie Michelle Sahondramalala. La baisse des niveaux des élèves malgaches se trouve parmi les sujets qui pourraient être soulevés par les députés. Le rapport de la Banque mondiale a déploré l'augmentation du taux de déscolarisation mais aussi l'aggravation des inégalités d'apprentissage, conséquences de la crise sanitaire.

L'absence de recrutement basé sur le mérite, la mauvaise qualité de la gestion et les retards de paiement des salaires et des caisses écoles ont des effets négatifs sur les performances des établissements scolaires et l'apprentissage des élèves, indique également le rapport et auquel les responsables devraient apporter des explications.

Insécurité. Les trois départements qui s'occupent de la sécurité devraient également passer au crible du Parlement. Si des efforts sont déjà constatés, surtout durant cette semaine de fête, les événements de ces dernières semaines restent encore dans les esprits. Les séries d'enlèvements qui ont provoqué de vives réactions et une psychose sociale seront probablement soulevées par les élus de la Chambre basse.

Les autres départements n'échapperont pas aussi aux questions des députés. Le ministre du Transport avec l'augmentation probable des frais de transport ou encore le ministre de l'Energie et de l'Hydrocarbure avec l'éventuelle hausse du prix de gasoil seront également les plus entendus. Le débat risque de durer plus longtemps que possible même si chaque député n'a droit qu'à cinq minutes de prises de parole. Le rapport de la Commission sur la mise en accusation devant la Haute Cour de Justice (HCJ) sera également attendu ce mardi.