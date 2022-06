Madagascar: Agriculture - Le DG d'AfricaRice à Madagascar

Le Dr Harold Roy-Macauley sera dans nos murs. Celui qui est à la fois Directeur Général d'Africa Rice et Directeur régional Afrique de l'Est et Australe de l'initiative One CGIAR (Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale) sera dans le pays du 25 juin au 3 juillet prochain.

La visite permettra d'accroître la visibilité et le partenariat du CGIAR à Madagascar. La visite permettra également d'améliorer l'engagement et d'instaurer un plaidoyer nécessaire pour faciliter l'alignement des opérations d'AfricaRice et de One CGIAR aux besoins et priorités du pays.

En sa qualité de Directeur Régional de One CGIAR pour la région de l'Afrique orientale et australe, il partagera des informations sur le processus de transition de One CGIAR et le modèle d'engagement avec les principales parties prenantes à Madagascar, y compris les ministères concernés, les partenaires de recherche et de développement, et les principaux bailleurs de fonds pour répondre aux défis complexes des systèmes alimentaires à Madagascar. Le Dr Harold Roy-Macauley rencontrera le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage Harifidy Ramilison et le Président de la République Andry Rajoelina.

Le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) vise à développer et à mettre à l'échelle des innovations agroécologiques pour les petits exploitants et d'autres acteurs des systèmes agricoles et alimentaires dans différents contextes socio-écologiques dans sept pays à revenu faible ou intermédiaire.