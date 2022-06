Madagascar: Aide américaine - Près de 50 tonnes de produits de base pour les sinistrés des cyclones

Des produits de base non alimentaires viennent d'atterrir à Madagascar et seront acheminés vers les populations sinistrées durant la saison cyclonique de cette année. Environ 25 000 personnes issus de 5 000 ménages en bénéficieront.

Une aide américaine composée de produits de base d'une valeur de 1,2 million de dollars vient d'arriver à Madagascar, et permettra de réparer les maisons et prévenir les maladies liées à l'eau dans les zones sinistrées lors du passage des cyclones durant la dernière saison. Il faut savoir que les chocs climatiques survenus durant la saison dernière, restent encore à panser chez la plupart des populations sinistrées.

" Les cyclones de cette année sont passés, mais leur impact se fait encore sentir dans de larges pans du Sud-Est ", a déclaré le Directeur général de l'USAID/Madagascar, John Dunlop, à propos de l'arrivée des produits, et de souligner que cette aide soulagera les populations ayant souffert des catastrophes précédentes, ainsi que d'autres à venir.

Cette aide américaine à travers l'Agence américaine pour le développement (USAID) permettra de soulager les ménages sinistrés. La cargaison est composée de 48,8 tonnes d'aide humanitaire, envoyée en coordination avec le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC). Il s'agit d'articles non alimentaires envoyés via deux vols qui ont atterri les 29 et 31 mai 2022. À bord des avions, des bâches en plastique et des kits pour réparer les maisons endommagées, des articles ménagers tels que des casseroles, des poêles et des seaux, ainsi que des produits de purification d'eau pour prévenir les maladies dues aux eaux de crue contaminées.

Les articles seront livrés aux populations bénéficiaires par les partenaires de l'USAID, CARE, la Fédération internationale de la Croix-Rouge, l'Agence adventiste de développement et de secours (ADRA) et l'UNICEF. Ils complètent l'aide en cours pour la reconstruction d'abris, l'aide alimentaire, la réhabilitation de puits et la distribution de semences.

Ces produits de base bénéficieront à environ 25 000 personnes réparties dans 5 000 foyers touchés par les cyclones. " Ces articles continueront à assister les personnes déjà touchées par les cyclones et la sécheresse et seront disponibles pour apporter rapidement une aide en cas de futurs chocs climatiques ", a-t-il été précisé. En effet, Madagascar fait partie des pays les plus touchés par le changement climatique.

Ces trois dernières années, la région méridionale a été victime d'une sécheresse sévère qui a provoqué une grave crise de sécurité alimentaire, tandis que l'année 2022 a été marquée par quatre cyclones violents dont les dégâts ont affecté les infrastructures, les habitations et les moyens de subsistance des populations. Une réponse continue et le pré-positionnement de fournitures de secours sont ainsi essentiels à la résilience du pays face aux catastrophes naturelles.