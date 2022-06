Madagascar: 26 juin à Mananjary - Le maire MMM écarté

Le premier 26 juin de la Région Vatovavy semble être placé sous le signe de l'exclusion.

Partisane. Le 62ème anniversaire de l'Indépendance est placé sous le thème " Ny fitiavako ny tanindrazako, mamelona ny hambompom-pirenena ". Ce qui signifie littéralement, " Mon amour pour la patrie, réveille la fierté nationale ". C'est un thème national quand bien même on n'aurait pas à être fier de certains faits peut-être pas isolés, comme à Mananjary où le premier 26 juin dans le chef-lieu de la 23ème Région paraît être teinté d'une coloration partisane.

Et ce, à en juger par le carton d'invitation lancé par le préfet et le gouverneur qui " ont cordialement l'honneur de vous inviter à rehausser de votre présence, la cérémonie officielle pour la célébration de la Fête nationale du 26 juin 2022 qui aura lieu à la place " Kianjan'i Vatovavy ". Avec la présence effective de Monsieur le vice-président du Sénat, Nicolas Rabemananjara et Messieurs les députés de Madagascar, Norbert Randrianandrasana et Charlot Mamihaja ".

Élu du peuple. Force est de constater que le nom du premier magistrat de la ville de Mananjary n'est pas mentionné dans l'invitation. " Avec l'absence effective de M. le Maire de la Commune Urbaine de Mananjary ", ironise sur facebook, Denis Franconio.

Plus connu sous l'appellation de Me Coco par la population de la cité qui déplore le " peu de considération accordé à un élu du peuple par des personnalités nommées par voie réglementaire ". Bon nombre d'observateurs de faire remarquer que le maire a été élu au suffrage universel direct comme les deux députés dont les noms figurent bel et bien dans l'invitation, au même titre que le sénateur susnommé qui a été élu au suffrage universel indirect, c'est-à-dire par des grands électeurs .

Souveraineté. La Constitution dispose d'ailleurs que " la souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qui l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect, ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté ". En écartant le maire, le préfet et le gouverneur font fi ou s'approprient cette souveraineté populaire qui s'exprime à travers des élections. Denis Franconio a été élu maire de Mananjary sous les couleurs du " Malagasy Miara-Miainga ". Ceci expliquant peut-être cela. Surtout depuis que le MMM de Hajo Andrianainarivelo a décidé de ne plus faire parti(e) du gouvernement.