Sénégal: Sadio Mané s'engage officiellement avec le Bayern - "Je veux accomplir beaucoup de choses avec ce club"

Sadio Mané s'est engagé, hier mercredi, officiellement avec le Bayern Munich. Le club bavarois a confirmé la venue du Sénégalais. Débarqué à l'Allianz Arena, l'attaquant de 30 ans a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le club allemand, pour la somme de 40 millions d'euros (26 milliards FCFA). Quelques heures après avoir paraphé son contrat, la nouvelle recrue du Fc Bayern Munich, a été présentée, en conférence de presse. Une occasion pour le désormais ancien joueur du Fc Liverpool d'expliquer son choix de jouer pour le Bayern.

Après avoir paraphé son contrat et officialisé sa signature au Bayern Munich, Sadio Mané s'est présenté, hier mercredi, en conférence de presse avec les dirigeants du club bavarois. La nouvelle recrue du Fc Bayern Munich, le joueur sénégalais, s'est expliqué sur son choix de jouer pour le Bayern. "Je suis vraiment content d'être enfin au Fc Bayern à Munich. Nous avons beaucoup parlé et j'ai ressenti un grand intérêt de la part de ce grand club dès le début ; donc, pour moi, il n'y avait aucun doute. C'est le bon moment pour ce défi. Je veux accomplir beaucoup de choses avec ce club, en Europe aussi. Pendant mon séjour à Salzbourg, j'ai regardé beaucoup de matchs du Bayern - j'aime vraiment ce club !", s'est-il enthousiasmé.

Le désormais ancien joueur du Fc Liverpool soutient avoir été attiré par le projet du Fc Bayern qui lui a été présenté par l'entraîneur, Julian Nagelsmann et qu'il débarque à l'Allianz Arena avec la volonté ferme de poursuivre sa progression et aussi continuer à enrichir son palmarès personnel. "Lorsque le Bayern s'est montré intéressé par moi, je leur ai parlé et j'étais tellement fasciné par le projet que je n'ai pas eu à y réfléchir à deux fois. J'avais d'autres offres, mais j'ai choisi le Bayern parce que c'est le bon club", a-t-il indiqué à l'assistance.

Il révèle s'être entretenu avec son nouveau coach, Julian Nagelsmann et senti que le courant passait parfaitement entre eux et qu'il y avait moyen de faire de bonnes choses ensemble. "Nous nous sommes rencontrés et avons parlé. C'était très important d'apprendre à le connaître, lui et le projet. Hasan (Salilhamidzic) était là aussi. Quand ils m'ont expliqué quelles étaient leurs idées, j'ai été fasciné. Je n'ai pas eu à réfléchir à deux fois, j'ai accepté presque immédiatement."

Oliver Kahn : "Sadio Mané apportera beaucoup de joie à nos supporters"

Avec le Bayern Munich, le "Lion" espère surtout décrocher d'autres titres en C1. Remporter le Championnat d'Allemagne (Bundesliga) ne devrait pas être un problème, les Bavarois s'étant adjugés les dix dernières Bundesliga. "Sadio Mané est une star mondiale, qui met en avant le rayonnement du Fc Bayern et rend toute la Bundesliga plus attractive. C'est pour de tels uniques joueurs que les supporters vont au stade. C'est formidable que notre comité directeur, autour d'Oliver Kahn et de Hasan Salihamidžić, ait pu faire venir un joueur comme Sadio Mané au Bayern", se félicité Herbert Hainer, président du Bayern.

Le président du Comité directeur du Fc Bayern, Oliver Kahn, est pour sa part convaincu que "Sadio Mané apportera beaucoup de joie à nos supporters". "Nous sommes heureux d'avoir pu recruter Sadio Mané. Il est, grâce à ses performances exceptionnelles et à ses grands succès au plus haut niveau international depuis de nombreuses années, un joueur comme il en existe très peu dans le monde. Nous sommes convaincus que Sadio Mané apportera beaucoup de joie à nos supporters dans les années à venir grâce à son jeu spectaculaire. Il est ambitieux et a faim de nouveaux titres. Tous ces éléments mis ensemble, c'est très, très fort. Avec des joueurs comme lui, tous les grands objectifs sont atteignables pour le Fc Bayern", se réjouit-il.

Sadio Mané, rappelle-t-on, a quitté le Sénégal à l'âge de 19 ans pour rejoindre le Fc Metz, en France, en provenance de Génération Foot. Après être passé par le Rb Salzbourg, avec lequel il est devenu champion d'Autriche, et le Fc Southampton, il a rejoint le Fc Liverpool en 2016, avec lequel il a remporté la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et la Supercoupe d'Europe en 2019.

Il a également joué un rôle déterminant en 2020, lorsque le club a remporté le titre de champion de Premier League qu'il convoitait depuis si longtemps. Au cours de la saison écoulée, le Ballon d'Or, a remporté la Coupe de la Ligue anglaise ainsi que la FA Cup, a atteint la finale de la Ligue des Champions et a terminé vice-champion de Premier League.

L'attaquant des "Lions" a disputé 269 rencontres officielles avec les "Reds" et a inscrit 120 buts. Avec l'équipe nationale du Sénégal, pour laquelle il a fait ses débuts à l'âge de 20 ans et dont il a porté les couleurs à 89 reprises jusqu'à présent (31 buts), il a remporté en février dernier la Coupe d'Afrique des nations (Can). En 2019, il a été élu "joueur africain de l'année".