Congo-Kinshasa: Soutien à la gratuité de l'Enseignement - MSC : Jeannot Binanu offre près de 500 bancs à l'école EP 3 Livulu à Kisenso

Jeannot Binanu, Président provincial du MSC ville de Kinshasa met fin au calvaire des élèves et des enseignants de l'école EP 3 Livulu à Kisenso. Poursuivant son itinérance dans le district de la Funa à Kinshasa, dans le cadre de la redynamisation de son Parti politique, Mouvement de Solidarité pour le Changement, Parti cher à Laurent Batumona, le Président provincial du MSC ville de Kinshasa, Jeannot Binanu Mampasi, a remis le 20 juin dernier près de 500 bancs, de sceaux fontaines pour le lavage des mains, des cartons de craie, des cahiers, des boites de stylo à bille, des blocs notes et autres tôles et fournitures scolaires à l'école primaire EP 3 de l'ECP/CBCO de Kisenso.

"Je suis venu répondre aux besoins exprimés par l'EP 3 Livulu. C'est dans le but de soutenir la pensée du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi qui nous a aidés à avoir la gratuité de l'enseignement. Cet encadrement, a-t-il soutenu, devrait être accompagné de matériels et des finances. Selon lui, la population de Kisenso est laissée pour compte. "C'est pourquoi, j'ai amené ce don pour soutenir la gratuité. "Je demande au ministre de l'Epst, Tony Mwaba de visiter les écoles de Kisenso". Il a dénoncé l'insécurité grandissante et invite l'Autorité sécuritaire à protéger cette population de peur que ces matériels soient volés.

Kisenso est l'une des communes de la ville de Kinshasa. Enclavée, les élèves de cet établissement scolaire étudiaient à même le sol dans des conditions très difficiles. Les salles de classe sont sans bancs. Dans les conditions très inconfortables, qui exposent les enfants à la malformation. Les élèves de EP 3 n'ont pas cru leurs yeux de voir débarquer des bancs dans leur école.

L'école conventionnée protestante est l'une des établissements publics du cycle primaire que compte la commune de Kisenso. Cette école est l'une des plus délabrées de cette commune, à en croire des témoins. Répondant à une sollicitation du directeur de l'école lors de sa descente pour partager la parole de Dieu à la paroisse de cette école, le Président Jeannot Binanu avait pris l'engagement de répondre aux besoins des bancs et autres fournitures scolaires. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail et d'apprentissage pour les enseignants et les élèves. Des gestes philanthropiques salués par le directeur de l'école primaire Batangu Georges : "Pendant plusieurs années, vous avez travaillé, vous avez été au chevet de la population de votre commune de Kisenso.

L'intérêt que vous portez à l'éducation et au soutien de la gratuité de l'enseignement, au soutien des actions sociales du Chef de l'Etat, est le symbole d'un digne fils qui a compris que sans l'école, le développement est impossible car l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Certes, beaucoup reste encore à faire, mais avec l'appui de la population vous parviendrez. Nous connaissons d'énormes difficultés, nous sommes abandonnés à notre triste sort. L'insécurité, pas d'eau potable, pas d'électricité, nous vous demandons d'être notre interlocuteur auprès des autorités, afin qu'ils aient un regard sur la jeunesse, avenir de demain", a déclaré le Directeur de l'école, appelant aussi à une bonne sécurisation des bancs. "Je suis Boloko Bernadette, enseignante.

Je suis très contente car nous avons reçu des bancs et fournitures importantes pour l'année scolaire 2022-2023. Auparavant, nous donnions les cours aux élèves assises à même le sol comme vous le constatez. Il n'y a pas des bancs dans ma classe. Moi-même, je suis toujours débout. Nous dispensons des cours dans des conditions très difficiles, mais aujourd'hui ce calvaire est terminé avec le soutien du Président Jeannot Binanu. Notre fils. En mon nom et au nom de tous les enseignants, nous le remercions et nous implorons que les grâces de notre Dieu l'accompagnent dans son travail".

Le pasteur Kibuka s'est réjoui, de son côté, du geste du bienfaiteur et surtout du choix porté sur l'école conventionnée protestante qui, selon lui, restée longtemps sans bancs ni fournitures nécessaires. "Nous ne pouvons que lui dire merci pour ce geste philanthropique.

Ce qui est bien pour nous c'est qu'aucun enfant ne va s'asseoir à même le sol, par rapport au don que nous venons de recevoir de notre fils, Jeannot Binanu. Donc, les bancs promis par le Président Binanu viennent à point nommé pour ces élèves qui vont travailler dans de bonnes conditions. Ce qui nous reste à faire, c'est protéger ce patrimoine ", espère le Pasteur. Avant de remettre symboliquement les bancs, l'élève Kutadisa a déclaré, dans son mot : "A travers vous, nous sommes persuadés que nos remerciements atteindrons les autorités politico-administratives et ecclésiastiques.

Votre contribution prouve à suffisance le souci que vous accordez à l'œuvre éducative et votre participation harmonieuse au développement socioculturelle de la jeunesse congolaise, avenir de demain. Cet outil met l'élève au centre de sa formation et lui permet de donner des bons résultats de ce que nous attendons de lui. Ne dit-on pas que la valeur se mesure par le coefficient de l'élite intellectuelle de sa population. N'en doutez pas honorable Président Jeannot Binanu que les gens parleront de vous dans la communauté".

Remettant les bancs et fournitures scolaire au directeur de l'école, Jeannot Binanu a rappelé que la seule grande richesse qu'une nation ou un pays peut donner à ses enfants est l'éducation, la formation, la culture. Une éducation dans un certain nombre de conditions. " Notre ambition est de travailler pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Cependant, nous sommes en période de fin d'année scolaire, donc nos actions vont avoir une dynamique cyclique. Nous avons commencé avec ce don, nous allons attaquer ensuite d'autres besoins", a expliqué Jeannot Binanu. Faisant d'une pierre deux coups, Jeannot Binanu a inauguré le bureau du MSC Fédération de Kisenso. Lors de ce passage, il a fait libérer quelques délinquants arrêtés par la Police en payant les frais exigés.