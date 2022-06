Afrique: L'ONG DrépaZéroCytose Gabon (SCDOGa) au coeur des activités sociales et sanitaires

Dans le cadre de la Journée Mondiale de la Lutte Contre la Drépanocytose, l'ONG DrépaZéroCytose Gabon (SCDOGa) a organisé une semaine de travaux sur le terrain. La Présidente de l'ONG SCDOGa Lucrèce M. DELICAT ép. LOEMBET et son équipe ont initié plusieurs activités, tant sociales que sanitaires, du 14 au 17 juin dans les différentes villes du Haut-Ogooué.

La sensibilisation au Don de Sang au Rond-Point de Potos dans le cadre de la journée mondiale du Don de Sang célébrée le 14 juin de chaque année. Cette action avait pour objectif de sensibiliser sur la portée de ce geste qui peut sauver des vies, entre autres, celle d'un drépanocytaire. L'inscription au registre de donneurs de sang à notre ONG a été fortement conseillée et a rencontré l'adhésion des populations. Le Rond-Point de Potos était le lieu idéal pour toucher le maximum de populations et de couches sociales.

La journée du 15 juin a été exclusivement réservée à la conférence de presse qui s'est tenue dans la salle de Réunion du CHR Amissa Bongo de Franceville. Au cours cette conférence, il s'est agi d'échanger autour du thème de la " Drépanocytose et l'Importance du Dépistage Prénuptial ", avec pour but de vulgariser la connaissance de la drépanocytose afin que ce ne soit plus un sujet " TABOU " et que dans toutes les classes, toutes les couches de la population, on puisse connaître cette maladie souvent attribuée au mauvais sort ou à la sorcellerie.

Le dépistage de la drépanocytose devrait être effectué bien avant de tomber amoureux ou au début d'une relation amoureuse, afin de connaître son statut hémoglobinique et ainsi éviter in fine les mariages à risque et les naissances d'enfants drépanocytaires. Après le mot de bienvenue du Maire du 3ème Arrondissement représentant le Président du Conseil Municipal de Franceville et le rappel du cadre de cette conférence de presse par le Directeur Régional de Santé Sud- est, le Secrétaire Général de l'ONG SCDOGa le Docteur André M'TCHORERET a rappelé les raisons de la création de cette ONG, ainsi que les différentes actions menées par cette dernière depuis sa mise en œuvre.

Les différents panelistes ont tour à tour pris la parole pour l'édification de l'assistance sur les moyens de subsistance de l'ONG, les difficultés rencontrées au quotidien dans la prise en charge de la personne vivant avec la drépanocytose, et tout le soutien qu'offre cette organisation pour améliorer la vie des patients drépanocytaires régulièrement inscrits au sein de l'ONG. Pour finir, la présidente de l'ONG DrépaZéroCytose Gabon le Docteur Lucrèce M. DELICAT ép. LOEMBET a parlé de l'importance du dépistage prénuptial en général et de la drépanocytose en particulier.

L'auditoire (essentiellement composé de conseillers municipaux, de responsable religieux et de personnel de santé) a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des enseignements reçus et a pu assurer les organisateurs de la transmission du message auprès des populations.

- Pour participer à la prise charge transfusionnelle du drépanocytaire inscrit au registre de l'ONG SCDOGa, l'ONG DrépaZéroCytose Gabon a offert au CHR Amissa Bongo de Franceville par les mains de sa présidente, un don de 99 poches permettant le recueil du sang.

Les 16 et 17 juin 2022 à Moanda et Sucaf, se sont déroulées les journées solidaires car elles étaient exclusivement consacrées à la prise en charge médicale des patients drépanocytaires connus, à leur enregistrement au registre de l'ONG DrépaZéroCytose Gabon, au dépistage des enfants de 0 à 15 ans et à la sensibilisation sur la drépanocytose. Les drépanocytaires connus et les nouveaux cas dépistés ont pu à cette occasion bénéficier de médicaments entrant dans la prise en charge quotidienne des enfants drépanocytaires.

- Notre semaine s'est achevée le samedi 18 Juin 2022 avec la célébration de la vie et de la réussite des enfants drépanocytaires inscrits au registre de l'ONG SCDOGa, par l'organisation d'une journée récréative au siège de notre ONG à Franceville. Ce fut une journée riche en émotion et pleine de fous rires.

La situation de la drépanocytose au Gabon devrait nous préoccuper, car de nouveaux cas sont découverts chaque jour et concernent toutes les couches sociales et tous les âges, pour ne parler que des enfants. En province, il est difficile d'avoir accès aux spécialistes pour la prise en charge médicale des enfants drépanocytaires ainsi qu'à des soins spécialisés.

La situation globale de la drépanocytose sur tout le territoire gabonais n'est pas réellement connue tout comme la pathologie elle-même. L'ONG DrépaZéroCytose Gabon s'est donnée pour mission non seulement de faire connaître cette maladie, mais aussi de mener les études afin de fournir des données sur sa répartition en terre gabonaise et d'accompagner les pouvoirs publics dans l'amélioration et/ou l'établissement du guide de suivi du patient drépanocytaire.

