Cote d'Ivoire: Yopougon/Protection de la petite enfance - Azito O&M offre une école maternelle au village de Béago

Un bâtiment flambant neuf de trois classes avec un bureau de directeur et des toilettes, dans une enceinte entièrement clôturée, disposant d'un espace de jeux éducatifs et ludiques. Telles sont les caractéristiques de l'école maternelle qu'a construite l'entreprise Azito opération et maintenance (Azito O&M) dans le village de Béago, au sud de la commune de Yopougon.

Les clés de ce Centre de protection de la petite enfance (Cppe) ont été officiellement remises, mardi, par le directeur général d'Azito O&M, Honorat Boua, au Directeur régional de l'Education nationale et de l'Alphabétisation (Drena) Abidjan 3, Patrice Coulibaly.

Le premier responsable de la centrale électrique d'Azito a indiqué que le don d'une école maternelle à Béago s'inscrit dans la suite logique des actions sociales et de développement que mène l'entreprise dans le village.

" Nous venons d'offrir au village de Béago un centre moderne de production d'attiéké. Pour éviter que ce soit les enfants qui épluchent le manioc auprès de leurs mamans, pour éviter que les enfants qui ont l'âge de fréquenter une école maternelle parcourent des distances pour y aller, nous avons estimé qu'il était tout à fait normal de donner plus de consistance au groupe scolaire du village en y bâtissant un cycle maternel pour que l'apprentissage soit complet sur place ", a expliqué Honorat Boua.

Il a souligné que ce don a été fait avec le cœur pour permettre aux tout-petits de Béago d'aller à l'école dans de bonnes conditions. Sur le coût de l'établissement, le directeur général d'Azito O&M a, avec humilité, confié qu'il réside dans l'amour et la volonté du donateur de voir des enfants apprendre et forger leur avenir. " Le coût de cette école, c'est aussi d'éviter aux enfants de se pavaner dans les rues, d'être ignorants ", a conclu Honorat Boua.

Quant au Drena Abidjan 3, Patrice Coulibaly, il a salué l'engagement de la centrale électrique d'Azito aux côtés des villages riverains, notamment dans les domaines de l'éducation, de la santé et du social. " C'est avec une grande joie que nous réceptionnons, ce jour, le Centre de protection de la petite enfance de Béago, construit par Azito O&M ", a déclaré le Drena Abidjan 3. Il a recommandé aux encadreurs et aux responsables de l'école d'en faire un bon usage et de veiller sur son entretien.