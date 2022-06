Sénégal: Création d'un fonds visant à mobiliser les investissements de la diaspora

Dakar — L'Agence d'investissement des Nations unies (UNCDF) et ses partenaires annoncent la création d'un Fonds d'investissement des territoires (FIT) destiné à mobiliser les investissements et l'épargne de la diaspora et de la classe moyenne sénégalaise, annonce un communiqué reçu à l'APS.

"L'objectif de ce projet innovant est de mobiliser les investissements et l'épargne de la diaspora et de la classe moyenne sénégalaise pour soutenir le développement économique local en s'appuyant sur les réseaux de coopération décentralisée", précise la même source.

Selon elle, sous la forme d'une société à capital variable, le FIT est mis en place dans le cadre de l'Initiative pour l'émergence de la diaspora et des investissements dans les territoires (INEDIT).

L'initiative cible à la fois les sénégalais vivant dans le pays et ceux de la diaspora, afin de renforcer leur engagement dans des investissements productifs, fait-on savoir dans le communiqué.

Le document souligne qu'il s'agira de mettre en place des structures financières et juridiques, de fournir une éducation financière à la classe moyenne émergente et aux migrants, et d'offrir une assistance technique.

"La création de ce Fonds d'investissement des territoires (FIT) est une étape clé dans la structuration de l'initiative à la suite de la mise en place d'un plan d'épargne", note la source.

Elle ajoute que le capital minimum est actuellement de 20 millions FCFA et plus de 40% des actionnaires sont des membres de la diaspora sénégalaise.

"Une première levée de fonds qui porte sur un investissement de 58 millions FCFA vient d'être finalisée. Ce montant va financer la mise en place d'une boulangerie initiée par un migrant résident en Italie", précise-t-elle.

Implantée à Keur Massar, renseigne le communiqué, le démarrage effectif de ses activités est ainsi prévu au plus tard en début septembre 2022 avec le retour au Sénégal du promoteur-exploitant.

"La collaboration inédite entre l'UNCDF, la Société de gestion et d'intermédiation (CGF) et la société de capital investissement à fort ancrage local (ADEL SAS) permet de rassurer et de travailler rapidement sur un portefeuille de projets viables et rentables au profit des investisseurs et des collectivités territoriales", ajoute le même document.