Sénégal: Les difficultés du secteur de l'emballage au menu d'un atelier

Dakar — Plusieurs acteurs évoluant dans l'emballage ont échangé jeudi à Dakar sur les difficultés du secteur afin de trouver des solutions favorisant son essor, a constaté l'APS.

"L'objectif de cet atelier est d'échanger sur toutes difficultés concernant l'accès à l'emballage", a expliqué à l'ouverture de la rencontre, le directeur des Petites et moyennes entreprises (PME), Seydina Ababacar Sadikh Ndiaye

Il a rappelé que cet atelier sur la problématique de l'emballage est organisé en partenariat avec l'Union européenne qui finance le Programme de résilience et de relance des microentreprises et des PME affectées par la Covid-19.

"L'emballage est un problème majeur auquel les petites et moyennes entreprises surtout celles de l'agroalimentaire sont confrontées dans le cadre de leurs activités", a indiqué M. Ndiaye.

Il a signalé que le coût de l'emballage et son accès restaient aussi "un véritable souci".

Selon le directeur des PME, l'emballage est une demande "très forte" sur toute l'étendue du territoire et dans la sous-région.

Il a promis que sa direction allait pousser les investisseurs à créer des unités d'emballage.

Il a aussi assuré que le gouvernement a mis en place un dispositif d'accompagnement pour les entreprises.

"C'est un signal fort avec l'appui de l'Union européenne (UE) et l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), pour créer des usines d'emballage", a-t-il ajouté.

Pour sa part, Babacar Diagne, le représentant du secteur privé a, dit qu'il fallait faciliter l'accès au financement avec les bailleurs et l'état du Sénégal et installer des unités et des centres d'emballage.

"On doit mettre en place des centres d'incubateurs d'emballages dans chaque capital régional pour répondre aux besoins des microentreprises qui peinent à trouver les moyens et l'emballage de qualité qui leur permettent de pouvoir accroitre leurs chiffres d'affaires et leur volume de produits", a-t-il déclaré.

"Le développement de l'emballage au Sénégal pourra contribuer au développement d'une chaine de valeur durable et responsable pour les produits sénégalais et la protection de la santé des consommateurs", a, de son côté, déclaré Amaury Hoste, le représentant de l'union européenne (UE).