Congo-Kinshasa: Puzzle tour - Gaz Mawete lancé pour quinze concerts en deux mois

Depuis le 5 juin, date du lancement de la tournée de son premier album à Paris, l'auteur-compositeur chanteur kinois a déjà presté sur trois autres scènes, les 11 et 18 juin. Il a été à l'affiche le 23 juin à Dusseldorf, en Allemagne, et sera le 25 juin à Oslo, en Norvège.

Le Puzzle tour a démarré en trombe à la Maroquinerie. Un concert à guichet fermé face à une foule bien exaltée. Le public aussi jeune que la star n'était pas disposé à se défaire de l'ambiance électrique, réclamant à cor et à cri que Gaz Mawete prolonge le moment. Quelques extraits de vidéos de ce premier concert envoyés au "Courrier de Kinshasa" en disent long sur l'atmosphère survoltée qui régnait ce dimanche-là dans la salle. En chœur, les fans ont chanté pendant un bon moment : " Tokokende teee tokolala awa, baboma biso Gaz Mawete ayoka " (Nous ne partirons pas, nous passerons la nuit ici.

Que l'on nous achève, Gaz Mawete en sera témoin). Déchainés, ces fans vêtus pour la plupart du T-shirt de l'album offert à la vente en précommande de "Puzzle" avant sa sortie se font appeler " Les motivés de Gaz Mawete ". Une appellation qu'ils ont bien défendue.

Lancé de la sorte avec ce premier show qui a fait carton plein, le chanteur s'est senti conforté à poursuivre le Puzzle tour avec plus d'entrain. Surtout que " ce concert live de Gaz Mawete en France est une première pour la génération dite urbaine de la musique congolaise ", s'est enorgueilli son manager. Et, a-t-il renchéri, au regard de cette belle performance de l'interprète de "C'est raté", il n'y a plus qu'à espérer qu'il fera des émules. " Nous espérons que les autres jeunes artistes de cette génération lui emboîteront le pas afin de donner encore plus de lumière à la musique congolaise ", a-t-il dit au "Courrier de Kinshasa".

Avec les quatorze dates du Puzzle tour, Gaz Mawete a entamé son premier périple personnel, première du genre à son actif. Il est précisé qu'il s'agit ici " d'une tournée européenne qui va se poursuivre chaque semaine et pendant environ deux mois ". Entre le 5 juin et le 20 août, " les dates sont signées dans plusieurs villes de la France, en passant par la Belgique, l'Allemagne, la Norvège, la Turquie, la Grèce et l'Irlande " avant de s'achever à Londres. Néanmoins, l'on note deux dates consacrées aux Congo. Pointe -Noire et Lubumbashi sont inscrits dans son agenda le 23 juillet et le 6 août.