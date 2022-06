Maroc: M. Talbi Alami s'entretient avec l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan

Rabat — Le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami, s'est entretenu, mercredi à Rabat, avec l'ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan au Maroc, Oktay Sudef Oglu Gurbanov, au sujet de plusieurs questions figurant parmi les priorités des relations bilatérales et multilatérales.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, les deux parties ont souligné l'importance de renforcer les relations parlementaires aux niveaux bilatéral et multilatéral en établissant des canaux de communication, de coopération et d'échange d'expertise et d'expériences entre les institutions législatives des deux pays.

Les deux parties ont mis l'accent, dans ce sens, sur la qualité des relations liant les deux pays, fondées sur le respect mutuel de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, en plus du soutien continu au niveau des différentes instances régionales et internationales.

M. Oglu Gurbanov a, à cette occasion, mis en avant les relations d'amitié, de coopération et de respect qui unissent les deux pays, soulignant la volonté de Bakou de renforcer ses relations parlementaires, économiques et commerciales avec Rabat, tout en s'ouvrant à d'autres espaces de coopération et de coordination.

Le diplomate azerbaïdjanais a également exprimé ses remerciements au Royaume pour ses positions "nobles" envers la République d'Azerbaïdjan et ses causes au niveau des instances régionales et internationales, ainsi que pour son respect de la légitimité internationale et de la souveraineté de l'Etat, réitérant le soutien de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc.

Pour sa part, M. Talbi Alami s'est arrêté sur la qualité des relations et liens culturels et cultuels liant les deux pays, ainsi que sur la convergence des points de vue des deux parties sur de nombreuses questions régionales et internationales, rappelant l'attachement du Maroc à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des Etats et au règlement des différends par des moyens pacifiques.

Au niveau parlementaire, M. Talbi Alami a passé en revue l'évolution des relations entre les deux institutions législatives durant la dernière décennie et les liens qui unissent les parlementaires dans les instances régionales et internationales, notant que ces liens seront davantage consolidés par des visites de part et d'autre et à travers le renforcement du rôle du groupe d'amitié parlementaire.

Le responsable a également invité à cette occasion le président de l'Assemblée nationale d'Azerbaïdjan à visiter la Chambre des représentants et à examiner diverses questions parlementaires d'intérêt commun.