Maroc: Le CESE élu membre du Conseil d'Administration de l'Union des conseils économiques et sociaux arabes et institutions similaires

Casablanca — Le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) du Maroc a été élu membre du Conseil d'Administration de l'Union des Conseils économiques et sociaux arabes et institutions similaires pour un mandat de 3 ans (2022-2025), à l'occasion de l'Assemblée générale extraordinaire, tenue le 20 juin 2022 à Alger.

Le CESE était représenté aux travaux de cette session par Younes Benakki, Secrétaire général du conseil, Khalil Bensami, membre du Conseil, et Hicham El Alaoui, expert sénior au Conseil, indique le CESE dans un communiqué, notant qu'à l'ordre du jour figurait un certain nombre de points concernant l'adoption du changement de nom de l'organisation de "Ligue" à "Union", la révision de son règlement intérieur, la définition de son plan d'action pour les trois prochaines années, le renouvellement de ses organes exécutifs, ainsi que l'approbation de l'adhésion du Conseil national du dialogue social tunisien.

Et de rappeler que le CESE du Maroc est membre fondateur de la ligue/union des Conseils économiques et sociaux arabes et institutions similaires, notant que la capitale, Rabat, avait accueilli la réunion d'annonce officielle de sa fondation en 2015.

En marge des travaux de l'Assemblée générale, un atelier a été organisé sur les effets économiques et sociaux de la pandémie et le rôle des conseils économiques et sociaux, au cours duquel la délégation marocaine a présenté l'expérience du Royaume pour faire face aux répercussions de la crise sanitaire, ainsi que la contribution du Conseil à la réflexion et la proposition pour réduire les effets de cette crise sur la santé, les services sociaux et la dynamique économique, a conclu le communiqué.