Algérie: Energie - Arkab reçoit une délégation du groupe turc "TAY"

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu mercredi à Alger une délégation du Groupe turc "TAY" pour examiner l'état des relations de coopération entre l'Algérie et la Turquie dans le domaine de l'Energie et des Mines, a indiqué le ministère dans un communiqué.

M.Arkab a reçu une délégation du Groupe turc "Tay", conduite par son PDG, Mesut Toprak, actionnaire principal et membre du conseil d'administration de l'entreprise algéro-turque Tayal, fait savoir la même source.

Les parties ont examiné l'état des relations de coopération entre l'Algérie et la Turquie dans le domaine de l'Energie et des Mines ainsi que les opportunités d'affaires et d'investissement entre les entreprises du secteur de l'Energie et des Mines et les entreprises turques, souligne le ministère.

Le ministre a exprimé "la volonté de l'Algérie de renforcer et d'élargir la coopération avec les entreprises turques".

M.Toprak, a fait part du "fort intérêt" du Groupe TAY pour le marché algérien et son souhait de réaliser et de diversifier ses investissements à travers un projet intégré dans les domaines des énergies renouvelables et la fabrication des panneaux solaires photovoltaïques en Algérie ainsi que l'exploitation du silicium, qui rentre dans la fabrication des cellules photovoltaïques", rapporte le communiqué, ajoutant que ces produits seront destinés à la satisfaction du marché local, mais également destinés à l'exportation.