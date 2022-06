Tunisie: Festival International de Hammamet de retour du 13 juillet au 19 août 2022

Tunis — La 56ème édition du Festival International de Hammamet (FIH) aura lieu du 13 juillet au 19 août 2022 au théâtre plein air de Hammamet.

Ce rendez-vous annuel d'envergure qu'abrite la ville touristique de Hammamet est de retour après un arrêt d'un an en raison de crise sanitaire du Covid-19. La 56ème édition du FIH avait été programmée pour la période du 10 juillet au 14 août 2021. En raison de la crise sanitaire, le festival n'avait pas eu lieu.

La conjoncture sanitaire de 2020, avait contraint les organisateurs du FIH à programmer des spectacles nationaux baptisés "Sahriyet été 2020 à Hammamet". Ces soirées s'inscrivaient dans un contexte sanitaire exceptionnel qui avait largement affecté la scène culturelle et artistique. Elles ont été marquées par la participation 459 artistes : 287 musiciens, 60 chanteurs et choristes, 101 comédiens, metteur en scène et techniciens du théâtre et 11 chorégraphes.

Dans un communiqué de presse rendu public ce jeudi 23 juin, les organisateurs annoncent que la 56ème édition du FIH " s'annonce prometteuse ". Elle "s'inscrit dans la continuité de son histoire riche et brillera à l'échelle locale et mondiale", peut-on lire encore.

L'édition 2022 du FIH " présente une panoplie d'arts vivants et fusionne théâtre, musique, chorégraphie et spectacles du monde. Multidisciplinaire et riche culturellement, le programme est inclusif, diversifié et varié, avec une considération importante pour les nouveautés artistiques qui rythment la scène tunisienne. ", indique la même source

" Des hommages seront rendus à des artistes tunisiens et arabes, pionniers de la scène. Le FIH, fidèle à sa tradition, mettra en lumière des artistes montants et invitera d'autres, à la notoriété grandissante, reconnus dans le monde. "

Autour de l'affiche de cette 56ème édition, le communiqué inque qu'elle "reflète la diversité artistique et culturelle et valorise le travail titanesque entretenu à travers des générations.. ". Elle "fait référence aux innombrables sommités qui ont fait l'Histoire de ce lieu depuis plus d'un demi-siècle d'existence. "

" Le blanc immaculé et le bleu céleste reflètent l'ambiance estivale propre au FIH, et font référence à ses festivaliers issus de diverses nationalités."

"L'affiche rend aussi hommage à Maurice Béjart, à travers une photo rare le montrant en train de préparer son spectacle, durant la 2ème édition du festival de Hammamet, datant de 1965. "

Maurice Béjart, nom de scène Maurice-Jean Berger, est un danseur et chorégraphe franco-suisse qui a vécu entre 1927 et 2007. Ce grand artiste, habitué des plus grands théâtres du monde, s'était produit sur la scène du théâtre de plein air de Hammamet à l'occasion de la deuxième édition du FIH tenue en 1965.

Selon un article du journal le Monde, en date du 27 juillet 1965, la participation de Maurice Béjart et de sa troupe "Ballet du XXe siècle" avait constitué l'évènement majeur de la saison estivale au FIH de cette année là. Deux spectacles avaient été interprétés par Béjart et sa troupe dont l'un a été donné avec la participation d'artistes et de danseurs populaires tunisiens.

L'article du quotidien français cite Ouassila Bourguiba, épouse de l'ancien président Habib Bourguiba, du prince Albert de Liège et de la princesse Paola, qui étaient présents à la soirée de clôture du festival organisé dans sa deuxième édition.

Le Festival International de Hammamet est une manifestation organisée avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles. Organisé au Centre Culturel International de Hammamet (CCIH), Maison de la Méditerranée pour la Culture et les Arts, le FIH accueille habituellement des artistes du monde entier.

Le programme détaillé de cette édition 2022 du FIH sera dévoilé le 5 juillet prochain. Une conférence de presse est prévue à 18h au Centre Culturel International de Hammamet, Dar Sébastian, en présence de certains artistes programmés.