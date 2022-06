Afrique: Eradication du paludisme et des maladies tropicales négligées - L'appel des organisations de la société civile réunies au sommet de Kigali

En Marche vers Kigali, une campagne menée par un groupe, aux vues communes, d'organisations de la société civile de toute l'Afrique et appuyée par Speak Up Africa, a mobilisé le soutien de plus de 300 signataires.

Selon un communiqué de presse, la campagne exhorte les dirigeants mondiaux à donner la priorité à l'éradication du paludisme et des Maladies tropicales négligées (Mtn) lors du sommet de Kigali, qui se tient aujourd'hui, parallèlement à la réunion des Chefs de Gouvernement des pays du Commonwealth (Chogm).

"Ces maladies affectant de manière disproportionnée les membres vulnérables de la société et ayant un impact négatif sur le développement économique et social de l'Afrique, la campagne En Marche vers Kigali vise à attirer l'attention du monde entier sur la

nécessité d'accélérer les actions visant à éradiquer le paludisme et les Mtn sur le continent ", lit-on dans le document.

Selon la même source, toutes les deux minutes, un enfant meurt du paludisme. "Le continent enregistre plus de 90 % des cas de décès dus au paludisme dans le monde et porte plus de 40 % de la charge mondiale des cas de Mtn se trouvent en Afrique. Les efforts visant à éradiquer ces maladies sont étouffés par des systèmes de santé inadéquats et un financement limité des programmes, ainsi que l'intérêt et la priorité limités accordés à la santé au niveau mondial et régional ", précise-t-on.

Le Sommet de Kigali représente une occasion historique pour les dirigeants mondiaux de réaffirmer leur engagement à mettre fin à ces maladies et, aux souffrances et misères indicibles qu'elles infligent à des milliards de personnes. "La campagne En Marche vers Kigali reconnaît la force du Sommet de Kigali qui a permis de réunir les principaux décideurs afin d'attirer l'attention mondiale sur le paludisme et les Mtn. Ces maladies sont entièrement traitables et évitables, mais elles constituent toujours un obstacle majeur au développement économique et social en Afrique, touchant les populations les plus marginalisée ", déclare Yacine Djibo, fondatrice et directrice exécutive de Speak Up Africa.

La campagne appelle également à un regain d'intérêt pour l'intégration du contrôle et de l'éradication du paludisme et des Mtn.