Tanzanie: Nomination de l'Évêque de Kahama

Cité Du Vatican — Le Saint-Père François a nommé Évêque du diocèse de Kahama (Tanzanie), le Révérend Christopher Ndizeye Nkoronko, du clergé du diocèse de Kigoma, jusqu'à présent Vicaire Général et Secrétaire Général du Département Pastoral. Son Excellence Révérend Christopher Ndizeye Nkoronko est né le 25 mars 1970 à Kalinzi, Diocèse de Kigoma. Il a fait ses études secondaires au Petit Séminaire de Katoke (1986-1993).

Après l'année préparatoire au petit séminaire d'Ujiji (1993-1994), il a étudié la philosophie au grand séminaire de Kibosho à Moshi (1994-1996) et la théologie au grand séminaire de Serengea (1996-1999). Il a servi au petit séminaire d'Ujiji pendant un an (1999-2000). Il a été ordonné prêtre le 5 juillet 2001.

Depuis son ordination, il a exercé les ministères suivants : assistant paroissial à la paroisse de Kasulu (2001-2004) ; enseignant et formateur au séminaire supérieur Saint-Paul de Kipalapala (2004-2005) ; étudiant en théologie morale à l'étude théologique Saint-Paul de Catane (Italie), où il a obtenu sa licence (2005-2008) ; collaborateur à la paroisse Notre-Dame du Saint-Sacrement (2005-2006) et assistant à la paroisse B.V.M. Assunta de Catane (2006-2008) ; enseignant et formateur au séminaire Saint-Paul de Catane (2006-2008). Assunta à Catania (2006-2008) ; enseignant et formateur au séminaire supérieur St. Paul à Kipal. Paul à Kipalapala (2008-2011) ; directeur de l'apostolat diocésain pour les laïcs (2011-2012) ; curé de la paroisse de Kibondo (2011-2016) ; doyen de Kibondo, président de l'Union diocésaine des prêtres (UMAWATA) et directeur adjoint de l'apostolat diocésain pour les laïcs (2012-2016) ; sous-secrétaire de l'UMAWATA nationale (2015-2016) ; curé de l'église cathédrale (2016-2019). De 2011 à aujourd'hui, il a été coordinateur diocésain du programme et des cours de renforcement de la famille en Tanzanie (UFATA) et directeur diocésain des Œuvres Pontificales Missionnaires ; depuis 2016, il est Vicaire général du diocèse de Kigoma et depuis 2019, secrétaire général du département pastoral.