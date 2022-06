Maroc: Dakhla - 2éme rencontre sur la protection et la préservation du patrimoine culturel, les 24 et 25 juin

Dakhla — La 2éme rencontre sur la protection et la préservation du patrimoine culturel de la région Dakhla-Oued Eddahab sera organisée les 24 et 25 juin à Dakhla, avec pour objectif de mettre en exergue le patrimoine culturel de la région dans ses différents aspects matériels et immatériels.

Initié par la direction régionale de la Culture à Dakhla-Oued Eddahab en partenariat avec le Conseil de ladite région et la faculté des Sciences Aïn Chock de l'Université Hassan II de Casablanca, cet événement vise à mettre l'accent sur le patrimoine culturel qui figure parmi les composantes du programme de développement intégré de la région, comme étant un levier de développement local, et d'encourager les chercheurs et les différents intervenants à mettre en place un plan d'action de recherche archéologique dans la région.

Cette manifestation culturelle vise aussi à sensibiliser les citoyens et les acteurs de la société civile quant à l'importance de la préservation du legs archéologique et du patrimoine immatériel de la région, indique un communiqué de la direction régionale de la Culture à Dakhla-Oued Eddahab.

Lors de cette rencontre, les participants débattront de plusieurs thématiques liées aux aspects de "l'art rupestre en tant que patrimoine culturel matériel entre les moyens de protection et de valorisation", "le patrimoine hassani immatériel", "les derniers découvertes rupestres" et "le patrimoine culturel subaquatique au Maroc".

Au menu de cet évènement figure aussi l'organisation d'une session de formation sur les techniques d'inventaire scientifique et les procédures de protection juridique du patrimoine culturel au profit des personnes s'intéressant au patrimoine.