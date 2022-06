Maroc: Coup d'envoi à Rabat de la 1ère Nuit des musées et des espaces culturels

Rabat — Le coup d'envoi de la première nuit des musées et des espaces culturels, manifestation placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été donné par le Chef du Gouvernement, M. Aziz Akhannouch, mercredi soir, au musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain à Rabat.

Lors de cette cérémonie, le Chef du gouvernement s'est dit "heureux de donner le coup d'envoi de cette première nuit des musées et des espaces culturels qui se mettent à l'heure du public", indique un communiqué de presse de la de la Fondation Nationale des Musées (FNM).

M. Akhannouch, qui était accompagné du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Mehdi Bensaïd, de la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, Mme Fatim-Zahra Ammor, du président de la FNM, M. Mehdi Qotbi, de la Maire de Rabat, Madame Asmae Rhlalou et du Président de la Fondation Jardin Majorelle, M. Madison Cox, a souligné que grâce à la Haute Sollicitude Royale, les musées marocains disposent des moyens et des investissements qui ont été accordés pour leur dynamisation et a salué l'engagement de la Fondation Nationale des Musées pour le développement et la démocratisation de l'accès à l'art et à la culture.

Au musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain, le chef du Gouvernement et les ministres, accompagné de M. Qotbi, ont inauguré l'exposition sur l'histoire de la peinture marocaine et visité l'exposition "Qasida Noire" de Touhami Ennadre.

"Le Chef du gouvernement a posé le premier pas sur le sol photovoltaïque de l'esplanade du musée ce qui fournira près de 40% d'énergie verte au MMVI, le premier musée sur le continent Africain à intégrer le système d'énergie solaire et participera ainsi à la réservation de notre planète," précise la même source.

Cette première nuit des musées et des espaces culturels a rencontré un succès retentissant dans les neuf villes du Royaume participant, à travers plus de cinquante musées et espaces culturels. De 18h00 à minuit, des milliers de visiteurs ont investi certains musées, des centaines et des dizaines se sont dirigés vers d'autres, l'occasion notamment pour la jeunesse, qui était en grand nombre et au rendez-vous, de découvrir les richesses et les diversités de notre patrimoine marocain et des expositions d'œuvres d'artistes nationaux et internationaux, poursuit le texte.

Cet évènement est co-organisé par la Fondation Nationale des Musées, le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication et la Fondation Jardin Majorelle.